東航MU5735空難｜雲南女乘客將結婚　未婚夫請假接機「等不到人」

今日（21日）東航一架波音737客機從昆明飛廣州航班時，於梧州上空失聯，目前已確認該飛機墜毀。機上人員共132人，其中旅客123人、機組9人。



據內媒《瀟湘晨報》報道，雲南德宏的藺先生36歲的姊姊就在該架班機上。他透露，姊姊和姊姊的未婚夫都在廣州打工，「今天姊姊未婚夫特別請假去廣州白雲機場接機，一直沒等到，姊姊電話也打不通」藺先生則說自己正趕往雲南昆明機場盼能獲得更多關於姊姊的消息。《南方都市報》指出，廣州白雲機場設立事故航班家屬接待區進行名單核對，接待區內不少家屬痛哭，一旁航空公司人員則努力安撫。



《瀟湘晨報》報道，來自雲南德宏的藺先生指出，自己的姐姐就在該航班上。藺先生指出，「姊姊36歲，和她未婚夫都在廣州打工，正準備要結婚。姊姊過年回來了近兩個月，家人都知道姐姐今天回廣州，但是家人都不知道航班號，只有她未婚夫和一些朋友知道航班號。」

藺先生提到，「今天她未婚夫請了假去廣州白雲機場等她，一直沒等到，電話也打不通，後來姐姐未婚夫看到手機彈出的新聞就給我們打了電話。」

藺先生接到電話後趕忙去查了姊姊發給未婚夫的航班，證實是今（21日）上午9點50從德宏芒市飛往昆明長水，下午1點10再從昆明長水飛往廣州白雲機場。「確定就是這趟航班，現在姐姐的電話已經打不通了。」目前在雲南曲靖的藺先生已趕往雲南昆明機場，「我現在正往昆明趕，想去機場查一查有沒有姐姐的相關信息。」

另外也有乘客因疫情或是天氣因素沒搭上該班機。有內地網民分享自己的男友因疫情關係沒搭上該架墜毀班機，稱「第一次那麼感謝疫情」，另外有一名24歲的雲南男子原本要搭乘該航班前往廣州打工，但因為天氣原因沒能乘坐該航班，躲過空難。

據《南方都市報》報道，廣州白雲機場設立事故航班家屬接待區進行名單核對，接待區內不少家屬痛哭，一旁航空公司人員努力安撫家屬情緒並核對資訊。