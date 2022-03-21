東航MU5735空難｜廣州白雲機場設立臨時接待區　家屬難掩情緒大哭

3月21日14時38分，東方航空公司MU5735航班從昆明飛往廣州時，在廣西梧州市上空失聯並證實墜毀，機上載有乘客123人、機組人員9人。綜合內媒報道，廣州白雲機場已經設立臨時接待區，亦有工作人員專門接待航班乘客的家屬。



現場工作人員拿著長約60、70釐米的白色名單，上面有旅客的名字（拼音）和座位等信息與家屬核對，現場有家屬難掩激動情緒大哭。內地網民則留言「希望能有奇蹟發生。」



綜合內媒消息指出，21日晚間19時白雲機場已經成立專門家屬接待工作組，並在機場開通臨時家屬接待區，該臨時接待區設在白雲機場T1航站樓27號門和28號之間，並被黑色圍牆「T1應急」擋住，除工作人員和MU5735航班乘客家屬外，其他人員禁止進入。

現場工作人員拿著長約長約60、70釐米、上面寫有乘客姓名和座位的白色名單與MU5735航班乘客家屬核對資訊。據《南方都市報》《上游新聞》報道，等待區有乘客家屬情緒激動大哭，現場工作人員協助安撫情緒，並在每個座位旁都放了礦泉水。網絡亦有多段影片是乘客親友情緒激動，希望能獲得更近一步消息。

此外，上游新聞指出，亦有中國平安保險的工作人員到臨時接待區附近。該工作人員表示，他過來是為了核對乘坐失事航班中購買中國平安航空意外險的成員名單，但由於無法臨時等待區進入只能在一旁等待。

據了解，中國民航局、應急管理部等有關部門已派出工作組赴現場指導，廣西、廣東兩地也派救援隊趕赴現場。目前，事故原因仍在調查中，飛機部分殘骸已尋獲但乘客傷亡情況仍未確認。