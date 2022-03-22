東航MU5735空難｜多國領導人及聯合國秘書長表示哀悼

中國東方航空一架客機3月21日於廣西梧州上空失事，機上人員共132人，目前救援工作仍在進行中。多國領導人以及聯合國秘書長對空難表示哀悼。



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對於東航空難的發生，英國首相約翰遜（Boris Johnson）21日在Twitter發文表示，他得知了MU5735航班發生事故的消息，並表示他的心與所有陷入這場悲劇的人的家人同在，和正在執行任務的救援人員同在。

印度總理莫迪（Narendra Modi）在Twitter上發文稱，對載有132人的MU5735客機墜毀一事深感震驚與悲痛。莫迪表示：「我們的思念和祈禱與遇難者及其家屬同在。」

巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）也就此事件在Twitter上發文表示，對失事中悲劇性的生命損失深感悲痛。「我們分擔中國兄弟姐妹的悲痛，向遇難者家屬表示最深切的哀悼和同情。」

聯合國秘書長發言人杜加里克（Stephane Dujarric）在新聞發布會上表示，秘書長對航班失事的消息感到非常難過，我們向遇難者家屬以及中國政府和人民表示哀悼。

另外，沙特阿拉伯外交部21日下午發文，對客機失事表示哀悼和慰問。以色列駐華使館也表示以色列人民對墜毀事件及事故遇難者表示深切哀悼。

土耳其外交部發表聲明表示「深感悲痛」，土方向遇難者家屬以及中國政府和中國人民表示哀悼。伊朗外交部發言人哈提卜扎德（Saeed Khatibzadeh）發表聲明，向中國政府和人民表示哀悼。

意大利駐華大使館發文稱：「得知了MU5735航班的墜毀事故，感到十分震驚和痛心。在這個艱難的時刻，我們為遇難者的家屬們祈禱。」