東航MU5735空難｜現場發現身份證錢包等　村民目睹：樹上掛著碎衣

周一（21日）14時38分，計劃由昆明飛往廣州的東方航空公司MU5735航班，在廣西梧州市境內墜毀，機上載有乘客123人、機組人員9人。最新消息顯示，在墜機搜救核心區域，救援人員發現了飛機殘骸及失聯人員的錢包、身份證、銀行卡等隨身物品，尚未發現失聯人員。

據《澎湃新聞》報道，有到過事發現場的當地村民表示，現場只有大小不一的白色飛機碎片，「樹上還掛著碎衣」。



MU5735航班墜毀地點為梧州市藤縣埌南鎮莫埌村，當地村民莫先生表示，3月21日14時許，在家午休的他突然聽到一聲巨響，原以為只是家附近的高速公路上有車爆胎，但他察覺到這次聲響有點大，家中的玻璃都被震到發出聲音。

隨後，被告知「村裡掉了一架飛機」的莫先生，走了約2公里到達客機墜落的地點。莫先生介紹，那是一處山谷，在他到達之前亦有村民趕到現場，「客機墜落的區域不足100個平方米，附近有一些大小不一的白色飛機碎片，樹上掛著碎衣。山頂上，可能是受燃油影響，起了山火，燒了一些砂糖桔。」

莫先生又說，回家路上發現消防人員趕到了村內，已經將山火撲滅。

據了解，莫埌村距離藤縣縣城20多公里，有公開資料顯示，莫埌村地處丘陵，地勢南高北低。附近村民說，莫埌村人口較少，只有三四百人。

另有村民指，當地經常有飛機經過，幾乎每天都有，但之前從來沒有發生過類似的事。