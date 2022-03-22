東航MU5735空難｜微博禁言25調侃災難賬號　官媒籲守住人性底線

周一（21日）14時38分，計劃由昆明飛往廣州的東方航空公司MU5735航班，在廣西梧州市境內墜毀，機上載有乘客123人、機組人員9人，截止目前，搜救隊尚未發現機上失聯人員。

空難發生後令人深感痛心，惟仍有極少數網民藉此發表幸災樂禍、調侃災難等不當言論。微博表示，已因此對25個相關賬號進行嚴肅處置。



微博管理員指，極個別用戶對東航事件幸災樂禍、發表調侃，已處置25個違規賬號。（微博）

3月21日，微博管理員發文表示，MU5735客機事件牽動人心，微博站方在巡查中發現，有極個別用戶發布幸災樂禍、調侃災難等不當言論，對此，站方堅決反對並嚴肅處置。微博站方已根據《微博社區公約》等相關規定，對違規的25個賬號，視程度採取禁言30天至永久禁言處置，並清理違規內容。

微博管理員呼籲，重大事件面前，更需要廣大網民客觀理性地參與討論、發表觀點，不發布缺乏同理心的內容，不輕信和傳播不實信息，用實際行動支持救援工作。

此外，抖音安全中心微信公眾號亦發布公告指，廣大用戶在平台發布相關信息、內容要遵守真實、客觀原則，不借助熱點事件蹭熱、玩梗，更不要主動挑起、參與網暴相關人員。若出現上述情況，平台將視情節嚴重程度處以禁言甚至封禁帳號處罰。

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官媒《中國新聞社》對此發表評論稱，東航MU5735航班墜毀事故令人痛心，在這令人揪心的時刻，極少數企業卻借機搞起了災難營銷。據媒體報道，山西一間房地產公司製作了失事航班背景宣傳圖，如此蹭流量、博眼球的無底線行為引發眾怒，令人發指。悲劇面前，請守住人性底線，秉持人文關懷，莫要消費災難，不要為了流量而把悲劇當做營銷工具，否則將被消費者唾棄。