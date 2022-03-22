東航MU5735空難｜專家揭「自保4關鍵」　坐哪裏倖存率增40％？

中國東方航空一架波音737客機昨（21）日下午在廣西發生空難墜毀，全機共132人生死未卜。



平時乘客搭飛機時，大多依喜好選擇靠窗或靠走道的座位，對此有專家分析，萬一發生意外，座位很可能攸關最終生死，另外有4項自保方式能靠乘客自行達成。

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英國格林威治大學（University of Greenwich）教授蓋利亞（Ed Galea）耗時25年，研究超過100起空難，訪問約1900名倖存者，他發現坐在「靠近走道或靠近出口門邊」的乘客倖存機率較大；另外《大眾機械雜誌》（Popular Mechanics）則統計自1971年來發生過的事故，發現選擇後排座椅的乘客相較前排更安全，事故倖存率高出40％。

對此《探索頻道》（Discovery）也曾針對此議題做測試，團隊以假人當乘客搭乘一架波音727，並在機上安裝38個攝影機和傳感器，讓飛機在沙漠墜毀，研究發現，當飛機機腹朝下，機鼻先墜地的情況，前排「第一至第七排座位」死傷最慘重，若坐在出口附近5排座位以內的乘客，逃離機會大，倖存機率提高。

除了座位的選擇，另外有4項自保方式能靠乘客自行達成，萬一不幸發生失事可以增加倖存率：一、緊繫安全帶，防止飛機搖晃急墜時，人失去意識後被拋離座位或撞擊其他東西。二、登機時要先注意飛機上的緊急出口，萬一發生狀況就能立刻反應往哪逃生，減少混亂中尋找方向的時間，每分每秒都是逃生關鍵。三、保持冷靜，發生極端意外時，盡可能保持理智和警覺，冷靜判斷逃生情況，並且聽從空服員的指示。四、發生意外時即刻保持安全姿勢，1989年英倫航空92號班機空難，有許多倖存者雙腿膝蓋以下骨折或嚴重斷裂，後來發現因為在過程中這些倖存者幾乎是雙腿伸直或把腳靠在前座，才導致腿部骨折，因此發生緊急情況時，務必將雙腳平貼飛機地面，並把隨身行李放在前座下方，在撞擊時也能達到緩衝墊的效果，減少雙腳撞擊前座的力道。

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