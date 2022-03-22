東航MU5735空難｜內地今日逾7成航班取消　當局要求堅持安全第一

東航一架波音737客機3月21日下午在廣西梧州藤縣發生墜機事故後，內地今日（22日）原定的11,800個航班中約有74%被取消，大部分是北京和上海之間的航班。



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據彭博社引述中國航空數據公司飛常準的數據報道，雖然在新冠肺炎疫情的影響下，中國航空旅行已受到嚴重打擊，但是22日航班取消的比例仍達本月初的兩倍。

22日從上海虹橋機場飛往北京的35個航班中，只有5個航班有運營，其他航班都被取消；從北京到上海國內樞紐的34個航班中，也只有5個航班被安排運營。

另據新華社報道，中國民航局在接獲客機墜機事故報告後，立即下發《關於加強航空安全工作的緊急通知》和《關於做好民航空防安全工作的通知》，對全行業加強當前航空安全工作提出要求。

民航局要求，各地區、各單位要堅持安全第一、預防理念，堅守民航安全底線；加強民航領域安全隱患排查，從飛機保養維修情況、飛行天氣情況、人員資質、操作技能等方面，全面排查隱患；務實推動安全生產專項整治三年行動，採取有力措施加強民航安全管理。

民航局強調，空管部門要加強氣象預報和現場天氣變化的及時通報，配合機組把好天氣關。航空公司要嚴把放行關，增強機組搭配力量，對飛行中發生的任何不正常情況及時報告，並給予機組及時、必要的技術和決策支持。民航各地區管理局要立即開展行業安全大檢查，落實安全監管措施，防止監管漏洞和死角等。