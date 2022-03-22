東航MU5735空難｜中疾控籲勿採訪家屬、傳播痛哭影片：給他們尊重

周一（21日）14時38分，計劃由昆明飛往廣州的東方航空公司MU5735航班，在廣西梧州市境內墜毀，機上載有乘客123人、機組人員9人。

中國疾病預防控制中心精神衛生中心副主任馬弘周二（22日）表示，他已經注意到有傳媒、自媒體在傳播家屬在機場現場痛哭的影片。他認為，傳媒不要貿然去采訪機上人員家屬，不過分傳播悲痛畫面，「所有的事件對人心有安慰的，就是心理社會救援」，而心理救援不是從專業人員到位才開始，而是應當從傳媒報道就開始。



馬弘表示，現在全社會都應當做好對機上人員家屬的支援保障工作，不僅要做好生活上的保障，還應該及時派遣經驗豐富的心理衛生人員，去陪伴機上人員家屬，做好心理干預。

中國疾病預防控制中心精神衛生中心副主任馬弘。（搜狐）

馬弘曾是汶川地震心理醫療隊的成員，當時醫療隊由十餘名資深災難心理救援醫生組成，這個群體在關注東航事件的同時給出了相應的建議：從專業角度出發，傳媒和自行工作是緊急事件社會心理支援的核心領域。傳媒在資訊報道中應著重在當下，針對不同人群所開展的各項工作、進展以及急需的資訊等內容的報道。做好這些工作，就是對受影響人群的心理社會支援。

馬弘說，應謹慎處理現場圖片和影片，不亂轉發沒有事實依據的圖片和影片，以免對相關親屬造成更大傷害。此外，傳媒也不應私自洩露和傳播機上人員的個人資料（私隱），不採訪有關人員親友，給予他們及其家屬應有的尊重。

除了直接相關人員與公眾，馬弘還提出：有一個特別需要關注，但是卻容易被忽略的群體，就是空乘人員。這個時候應當關注空乘人員群體的反應，他們雖然人數少於乘客，但是個獨特、需要特別關注的群體。他們選擇這個職業時會了解職業風險，但肯定更了解飛機的安全性，在發生事故後，應當鼓勵他們，幫助他們盡快調整情緒，更應該相信他們能夠正常工作。