東航MU5735空難｜前序航班乘客：着陸前顛簸比較嚴重　仍心有餘悸

昨日（21日），東航一架波音737客機在廣西梧州藤縣墜毀。在失事前，註冊號為B-1791的航班過去一周內成功執飛14次，大部分為雲南昆明飛往廣東廣州的航線，也曾飛過成都、重慶、溫州和廈門。

《封面新聞》報道，MU5735出事前，在重慶工作的傅先生曾乘坐同一客機飛往昆明，得知自己剛坐過的客機墜毀，他至今仍心有餘悸。



傅先生昨天早上乘坐東方航空MU5864航班從重慶飛往昆明。在MU5735失事後，他通過第三方平台查詢該航班，發現失事的就是他同日乘搭過的飛機，「我到現在仍舊感到很後怕」。

傅先生稱，由於工作原因經常去昆明出差，而該航班的時間比較合適，所以他經常乘坐，而失事飛機的前序航班是上午10時10分從重慶飛昆明的固定航線，執飛機型為波音737—800。

他表示，當天從登機、起飛，一路都正常，機上乘客較多，直至飛機快着陸前因為高度降低，才感覺穿氣流風大顛簸比平時較嚴重，「其他都正常，和平時乘坐感覺一樣的。因為我坐比較靠前，沒留意後面情況，估計應該空座不多」。

據了解，出事客機過去一周內成功執飛14次，在3月18日晚上9時許結束溫州－昆明的飛行任務後，3月19日和20日都未曾執行過飛行任務。直至昨天，客機才執飛昆明往重慶的MU5863航班，以及執飛重慶往昆明的MU5864航班。

有資深飛機維修師透露，客機在失事前兩天沒有執飛，很有可能是做定期檢查，「按照一般的規定，一架飛機飛行到一定的起落次數之後，必須要做一個定檢」。