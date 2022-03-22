東航MU5735空難｜上市公司證實30歲女高管乘機　正展家屬撫恤工作

周一（21日）14時38分，計劃由昆明飛往廣州的東方航空公司MU5735航班，在廣西梧州市境內墜毀，機上載有乘客123人、機組人員9人。

有網傳消息指鼎龍文化多名高管搭乘失事航班，引發廣泛關注。鼎龍文化今日（22日）發布公告否認該傳言，但證實公司30歲財務總監方芳女士搭乘失事航班。



公告指，網傳「鼎龍文化多位高管搭乘了MU5735航班」以及「鼎龍文化7名董事在失事飛機上」等消息不屬實。惟經核實，公司財務總監方芳女士於2022年3月21日13:15搭乘了MU5735航班。

公告表示，公司將密切關注本次事故後續進展情況，妥善安排有關員工家屬撫恤工作及公司各項生產經營工作，並將按照相關規定及時履行信息披露義務。

公告還稱，公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

據了解，方芳是2022年1月7日被聘為鼎龍文化財務總監的，其1992年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於河南財經政法大學成功學院會計學（審計方向）專業，本科學歷，中級會計師，註冊會計師。

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方芳2015年7月至2017年12月擔任崑山卓普達電子有限公司會計專員；2018年1月至2019年8月擔任深圳光大同創新材料股份有限公司財務主管；2019年9月至2021年6月曆任眾華會計師事務所（特殊普通合夥）項目經理、中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）項目經理；2021年6月至2021年9月擔任碧桂園生活服務集團股份有限公司財務經理；2021年10月至今擔任鼎龍文化股份有限公司財務經理。

公開資料顯示，鼎龍集團始創於上世紀90年代，集團公司注冊於2005年，總部位於廣州。集團以文旅產業、地產開發、貿易產業鏈、礦產業鏈四大產業為核心，擁有A股上市公司鼎龍文化（002502.SZ）。