上海疫情｜增近千宗本土個案瘋傳將「封城」　當局：不信謠不傳謠

上海疫情繼續升温，昨日（22日）錄得破紀錄981宗本土個案，包括確診病例4宗和無症狀感染者977宗。

昨日網上傳言上海將封城7天，當局表示此傳言為不實信息，請市民不信謠、不傳謠。



據上海市衛健委通報，在981宗本土個案之中，3宗確診病例和886宗無症狀感染者在隔離管控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現。此外，當地昨日新增境外輸入確診病例10宗和無症狀感染者4宗，均在閉環管控中發現。

在上海市長寧區，醫護人員上門為居民進行核酸採樣。（中新社）

據內媒《上觀新聞》報道，昨日網上傳言，「國務院督查組到上海後，上海擬出台大動作，將封城7天」。經上海網絡闢謠平台向本市權威部門求證，封城傳言不屬實。報道又指，國務院聯防聯控機制近日向全國10個省份派出了督查組開展督查工作，上海是其中之一。

上海官方也在微信回應表示：此傳言為不實信息。據防控辦疾控組介紹，經過上一輪重點區域和非重點區域的核酸篩查後，相當部分街鎮和小區已符合要求解除封控。根據檢測結果分析研判，繼續按照切塊式、網格化原則，劃定部分街鎮和小區開展新一輪核酸篩查範圍，按照「街鎮-小區-樓棟」逐級開展後續的核酸篩查及管控工作。請廣大市民不信謠、不傳謠。

今日（23日）早上，上海市舉行疫情防控工作新聞發布會，市衛生健康委主任鄔驚雷表示，這幾天病例數持續高位，當前上海確實面臨著常態化防控以來疫情形勢最為嚴峻複雜的挑戰。鄔驚雷稱，將劃定部分街鎮（已縮小了包圍圈）在今明兩日再開展一次核酸篩查。