疫情｜內地增近5000宗本土個案吉林佔逾半　上海破紀錄有近千宗

內地的新冠肺炎疫情嚴重，據國家衛健委通報，昨日（22日）內地新增本土確診病例2591宗；另新增本土無症狀感染者2346宗，合共4937宗。

在疫情重災區方面，其中吉林省共有2848宗本土個案。上海疫情繼續升温，再錄得破紀錄981宗本土個案。廣東則有27宗本土個案，其中深圳佔18宗。

深圳口岸辦昨日公布，深圳口岸在3月21日又檢測4名跨境貨車司機核酸檢測陽性。

此外，內地多地錄得由香港輸入的個案（包括無症狀感染者），據不完全統計，其中廣東有31宗，北京有1宗，上海有1宗，四川有9宗。



內地新增本土確診病例方面，吉林2320宗，其中長春市1979宗、吉林市331宗；福建110宗，其中泉州市100宗；遼寧36宗；天津24宗；山東24宗；廣東15宗，其中深圳市13宗、東莞市1宗、中山市1宗。

黑龍江13宗；河北9宗；江西9宗；河南6宗；甘肅6宗；北京4宗；上海4宗；陝西3宗；江蘇2宗；湖南2宗；雲南2宗；浙江1宗；重慶1宗。其中含94宗由無症狀感染者轉為確診病例。

內地新增本土無症狀感染者方面，上海977宗；吉林528宗，其中吉林市522宗；河北183宗，其中廊坊市147宗；福建160宗，其中泉州市144宗；山東157宗，其中濱州市147宗；遼寧127宗；江西49宗。

甘肅37宗；黑龍江28宗；天津23宗；江蘇22宗；雲南15宗；廣東12宗，其中東莞市7宗、深圳市5宗；安徽11宗；廣西7宗；浙江5宗；河南5宗。

深圳口岸4名跨境貨車司機核酸檢測陽性

深圳口岸辦昨日公布，深圳口岸在3月21日又檢測4名跨境貨車司機核酸檢測陽性。新增的核酸檢測陽性的跨境司機從深圳灣口岸出入境。

據廣東衛健委，昨日廣東有多宗新增境外輸入確診病例及無症狀感染者來自香港，涉及深圳、珠海、中山等，一共有31宗，其中深圳佔21宗。

北京方面，昨日新增1宗境外輸入確診病例來自香港。上海方面，昨日有1宗新增境外輸入確診病例來自香港。四川方面，昨日有9宗新增境外輸入確診病例及無症狀感染者來自香港。