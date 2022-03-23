東航MU5735空難｜彭博：墜機速度接近音速　「是能量極高的碰撞」

東方航空MU5735航班周一（21日）在廣西梧州市境內垂直墜毀，中國民航局指，當日14時20分，管制員發現飛機高度急劇下降，隨即多次呼叫機組，但未收到任何回復，3分鐘後飛機雷達信號消失。

彭博報道指，根據對MU5735航班飛行軌跡數據的分析，認為飛機墜毀前俯衝速度已接近音速，而這種影響會埋沒大量證據，令搜救及調查任務變得複雜。



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報道指，根據追踪飛機的網站Flightradar24的數據，失事的波音737-800客機以每小時640英里（966公里）的速度在空中飛行，有時時速可能超過700英里。美國麻省理工學院宇航和航空學教授John Hansman表示，「初步數據表明它接近音速」，當時正在急劇下降。

報道稱，聲音在海平面上以每小時761英里的速度傳播，但隨著氣溫下降、海拔高度上升而減慢，在35000英尺（10668米）處的速度約為每小時663英里。根據飛機傳輸並被Flightradar24截獲的數據，MU5735航班當時從約29000英尺（8839米）處極速墜落，最終以每小時595英里機速垂直俯衝落地。

報道表示，未有參與速度分析的RW Mann&Co.諮詢公司總裁Bob Mann說，「這是一次能量極高的碰撞」、「看起來它真的蒸發成了一個隕石坑」，目前還不知道飛行數據、駕駛艙語音記錄器或快速存取記錄器有沒有倖存下來。