東航MU5735空難｜資深飛行教員：飛機空中未解體　機組或曾試挽救

載有123名乘客及9名機組人員的東方航空MU5735航班周一（21日）在廣西梧州市藤縣上空失聯並墜毀，目前救援及相關調查工作正在進行中。對於事故，有逾30年飛行經驗的資深飛行教員林杰（化名）周二（22日）分析MU5735軌跡表示，飛機在空中並未解體，且在完全墜落之前，機組或曾試圖挽救飛機。他又認為，此次事故天氣原因影響不大。



林杰根據相關飛行軟件所記載的MU5735飛行數據，以及相關影片作出上述推斷。飛行數據顯示，從昆明機場起飛後，該航班便一直在8900米高度巡航，惟當日下午2時20分突然從巡航高度下降，同時飛行速度從約每小時845公里開始下降。3分鐘後，航班更是丟失ADS-B雷達信號，同地面失聯。

林杰表示，在航空軟件飛常準的頁面中，可見代表速度的黃線在陡然升至高點後又迅速地呈直線下降，「看這個黃線，在6000米這個高度，速度有一段尖峰」。在高空巡航時，飛機都是自動駕駛，發生事故的機率十分低，且該航班直接從高空「下墜」，更是業內人「無法理解」的姿態。而這最有可能是飛機機械故障，如操縱桿失靈，另外若機身的水平尾翼出現問題，令到飛機無法保持平飛狀態，也有可能導致下墜。

林杰又不認同一些飛機在空中就已經解體的分析。他認為，飛機如從萬米高空垂直失速下墜，機身會無法承受過大的壓力致落地前解體，機翼首先會斷掉，然後伴隨大量碎片墜向地面。然而，從現有的外部影片來看，飛機外部結構在下墜到臨近地面時大致完好，且並未發現空中有碎片一同落地的情況。

至於是否存在發動機失效，林杰認為很難斷定，根據其多年飛行經驗，波音737-800幾乎不可能出現雙發同時失效的情況，他形容這比中500萬彩票的機率還要低。而若果飛機真的失去動力出現失速的情況，理論上客機的展弦比仍能提供很長的滑行距離，或找到寬闊場地迫降，不過情況如在8000米高空發生，飛行員一旦處置不當，飛機向下俯衝，可能就無法保持平飛。

林杰進一步稱，波音737-800客機具落地自動拉起功能，如飛機下落時在一定高度內以一定速度沖向地面，而襟翼沒有打開並放下起落架，系統就會自動強行將機頭拉起，但從已知的影片和飛機的軌跡來看，該系統可能並沒有發生作用。另外，他認為事故與天氣關係不大，因巡航高度通過很少碰到顛簸氣流，即使受氣流影響也不會出現直接從8000米高空墜落的情況。