東航 MU5735空難｜官媒現場直擊：降雨影響救援　或致小規模滑坡

載有123名乘客及9名機組人員的東方航空MU5735航班周一（21日）在廣西梧州市藤縣上空失聯並墜毀，事後當局迅即展開緊急救援。周二（22日），官媒新華社直擊事故核心區域情況，見到山體已被燒焦，有現場救援人員表示，希望早日尋找到飛行記錄器（俗稱「黑盒子」）解開謎團。另外，現場周三（23日）凌晨起下起雨，影響救援進展，並存在小規模滑坡可能。



周二清晨，新華社記者來到藤縣埌南鎮莫埌村，事故現場映入眼簾的，是燒焦的山體、斷裂的樹枝，以及散落一地被熏黑的橘子，而該處20小時前還是一片果林，掛滿金黃色的柑橘。在墜機的核心區域，飛機殘骸和物品碎片散落在山谷中，並瀰漫一股刺鼻的味道。

村民施柱蘭憶述事發一刻時還心有餘悸，當時她正在埋頭苦幹，同場的妹妹大叫「有飛機」，結果她一抬頭就看到一個白色的機頭砸了下來，爆炸時一些碎片還伴隨煙火飛濺出來，落到了很遠的路邊。另一村民陳偉豪則表示，當時自己看到飛機似乎比較完整，但機身旁邊似乎有液體。之後，他大膽地爬上了山坡，發現周圍全是濃煙，直到看新聞才知道自己目睹了墜機一刻。

在現場，搜救人員開展拉網式搜索，並對相對大件的殘骸進行標記。而消防救援人員在埌南鎮莫埌小學內輪換休息，席地而睡，為持續搜救待命。另外，公安部門和民航局專家亦進入事故核心現場搜尋物證，確認失聯者身份，並為空難定性，目前已蒐集到部分失聯人員私人物品。

天氣為搜救進展產生難題，氣象部門預報，藤縣迎來的降溫降雨天氣，給救援工作帶來不利影響。對此，負責施工的中交二公局現場負責人郭兆亮說，為方便機械設備及人員進入現場救援，現場指揮部投入6台挖掘機近50名工人打通前往事故現場的道路，他們要趕在暴雨來臨之前把所有的準備工作做好。

據央視新聞報道，周三凌晨開始救援現場下起了雨，令大面積搜救工作暫緩，同時墜機現場發現仍有燃油味。接下來，除了進一步搜尋失聯人員和黑盒外，還要進行排水作業。救援人員介紹，當地土壤吸水量大，墜機搜尋現場存在小規模滑坡可能，為現場救援增加不確定性。

至於最為重要的黑盒依然沒有消息，由於現場地處山林間，增加了搜尋難度，主要是依靠無人機和人力搜尋。周二下午5時許，便有逾500名消防和武警人員、民兵攜帶工具進入現場搜尋，救援人員朱曉東強調他們希望早日尋找到黑盒子，儘早破解飛機失事的謎團。