東航MU5735空難｜ 墜機點梧州藤縣下大雨　山洪風險大搜救暫緩

載有132人的東方航空MU5735航班週一（21日）在廣西梧州市藤縣墜毀，事後當局迅即展開緊急救援，現場救援人員正尋找飛行記錄器（俗稱「黑盒子」）。

不過廣西梧州藤縣今日（23日）發布暴雨黃色預警信號，現場下起大雨，影響救援進展，並存在小規模滑坡可能。



廣西梧州市藤縣氣象台今日9時21分發布暴雨黃色預警信號，表示受降雨雲團影響，前6小時大黎東安村已出現43.1毫米的降雨，目前降雨雲團正緩慢東移，強度維持，預計上午9時至下午3時內藤縣仍有20到40毫米降雨，並伴有雷電或短時大風，山洪地質災害氣象風險大。

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山路陡峭泥濘，搜尋困難重重。廣西藤縣今日凌晨開始下雨，受此影響東航MU5735的大面積搜救工作暫緩，接下來現場救援人員不只要搜尋失聯人員和黑匣子，可能還需要進行一部分排水作業。因為現場三面環山，搜尋面積包括核心區超過2萬平方米，連日來搜尋困難很大，並由於當地紅土含水量大，搜尋現場有可能發生小規模滑坡。

在惡劣天氣影響搜救工作前，負責施工的中交二公局現場負責人郭兆亮曾說，為方便機械設備及人員進入現場救援，現場指揮部投入6台挖掘機近50名工人打通前往事故現場的道路，他們要趕在暴雨來臨之前把所有的準備工作做好。

有市民送雨具支援搜救

受連續降雨影響，藤縣空難事故現場，附近道路泥濘濕滑，部分救援物資被臨時放置在墜機點附近的廣西藤縣埌南鎮莫埌小學，在莫埌小學附近的村民、志願者等人員組成的摩托車車隊在陰雨天氣下自發為搜救人員運送救援物資。

有市民開車40公里送雨具支援搜救。鍾先生跟朋友一行5人擔心救援隊雨具不夠用，於是便準備了雨傘22把，雨衣67件，水鞋60雙，並把雨具送到了東航搜索調度地和附近工作人員，在大雨天及時派上用場。

目前，失事客機上的132人依舊下落不明，當地正加緊開展搜救工作，已有2000多人參與其中。此外，陸軍陸航旅、合成旅、空中突擊旅，空軍運搜旅，武警駐事發地周邊力量等迅速完成備勤，隨時準備支援。