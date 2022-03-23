汪洋現身新疆調研：堅持先立後破、謀定後動、久久為功

據央視3月22日報道，全國政協主席汪洋近日在新疆調研。汪洋強調，要全面貫徹落實新時代中共的治疆方略，加強中共的集中統一領導，堅持從戰略上審視和謀劃新疆工作，看清新疆發展大勢，看清實現新疆工作總目標的長期性艱鉅性複雜性，堅持穩中求進工作總基調，堅持先立後破、謀定後動、久久為功，多謀長遠之策、多行固本之舉，多解決事關長治久安的深層次矛盾和問題，確保新疆工作始終沿着正確方向前進。



報道稱，3月18日至22日，汪洋率調研組到烏魯木齊、喀什、和田等地，深入農村、社區、學校、企業、清真寺調研。

全國政協主席汪洋近日在新疆調研。（央視截圖）

汪洋在主持召開座談會時指出，近年來，在以習近平為核心的中共中央領導下，自治區黨委團結帶領各族幹部群眾，克服世紀疫情和百年變局交織疊加影響，推動新疆工作取得重大成效，連續5年多沒有發生暴恐案件，如期打贏脱貧攻堅戰、與全國一道全面建成小康社會，各族群眾的獲得感、幸福感、安全感不斷增強，新疆保持社會大局穩定、民族宗教和諧、人民安居樂業的良好局面。

汪洋強調，當前新疆發展正面臨前所未有的重要機遇，要發揮區位優勢和資源優勢，用好穩定紅利和政策紅利，面向未來謀發展，使新疆在全面建設社會主義現代化國家新征程和邁向共同富裕道路上不掉隊、不落伍，把發展成果落實到改善民生、增進團結、凝聚人心上，在發展中打牢實現長治久安的物質基礎，用各族群眾幸福生活的事實回擊敵對勢力的造謠污衊和攻擊抹黑。

汪洋還指出，穩定是各族群眾的共同期盼和長治久安的前提，要科學研判形勢，堅持底線思維，依法依規做好反恐維穩工作，因地制宜優化相關措施，充分調動人民群眾維護團結和諧的積極性主動性，保持社會大局持續穩定長期穩定。要貫徹中央民族工作會議精神，有形有感有效做好鑄牢中華民族共同體意識工作，使各族群眾對偉大祖國和中華民族的情感紐帶更加牢固，使民族團結的思想基礎更加堅實。要落實全國宗教工作會議精神，深化黨政幹部對宗教本質和宗教工作規律的認識，深入推進新疆伊斯蘭教中國化，確保宗教領域健康有序、和諧穩定。要堅定不移推進兵團深化改革和向南發展，更好發揮兵團特殊作用。