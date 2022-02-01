人事變動｜曾坐鎮南疆與印軍會談　柳林出任新疆軍區司令員

虎年春節之際，解放軍人事再有調整，柳林出任新疆軍區司令員的消息引發關注。



據新疆軍區政治工作部官方微信1月31日消息，近日，新疆維吾爾自治區十三屆人大五次會議在新疆人民會堂開幕，其中，柳林以「自治區人大代表、新疆軍區司令員」的身份出席了會議。

2015年8月，柳林首次以「南疆軍區副司令員」的身份對外亮相。（微信@喀喇崑崙衛士）

公開報道顯示，柳林曾任新疆軍區步兵第八師師長、南疆軍區參謀長等職，並在2015年1月7日舉行的蘭州軍區晉銜儀式中晉升少將軍銜。2021年9月，有媒體注意到，柳林已晉銜中將。

2019年3月，央視《軍事報道》欄目報道，陸軍軍職指揮員軍事訓練等級考評21日在全中國7個考點同時展開，來自不同戰位的200多名將軍考生，依據作戰想定，連續作業超過8個小時。這次考評成績將進入檔案，作為升職晉級、評功評獎的重要依據。在上述報道中，柳林以「南疆軍區司令員」的身份接受了採訪。

1987年4月10日，中央軍委決定，在南疆地區設立1個精幹的指揮機構，番號稱「中國人民解放軍南疆軍區」，為正軍級單位，歸新疆軍區建制領導。2016年11月4日的《解放軍報》曾提到，駐守在祖國西北邊陲的南疆軍區，守衛着中國90餘萬平方公里的國土面積和3,500餘公里的邊境線。

2020年6月以來，中印邊境局勢緊張，兩軍對峙一度出現加勒萬河谷衝突等事件。為了緩和局勢，中印雙方舉行了多輪軍長級會談。公開報道披露的消息顯示，中方代表團由柳林率隊。