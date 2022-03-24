內地現黑灰產業鏈　百元起即可網購病歷、體檢報告用於請假等

據《南方都市報》調查報道，內地網絡上近期存在一條買賣假冒醫院相關證明文件的黑灰產業鏈，民眾只需花費100元（人民幣．下同）便能獲得假病歷一份，120元獲得診斷證明一份，180元更可獲得假冒三甲醫院的體檢報告等，他們會以此用於請病假、入職體檢甚至騙取或套取醫保資金。有法律界人士認為，買賣雙方皆涉嫌違法，情節嚴重者或面臨刑罰。



報道指，早在2017年，網店售假病歷現象已獲關注，隨後相關店鋪迅速被各大電商平台關閉清理。近日，雖然在一些電商平台再次搜索診斷書、請假病歷等關鍵詞已無對應商品，但仍有網店打擦邊球，透過一些相近的字眼銷售相關商品。另在百度貼吧、QQ等平台，也能找到相關廣告帖或群組，有QQ群甚至在簡介中直接表明是專業製作各種醫院檢查報告，診斷證明，病假單，掛號單，彩超，CT報告等。

通過暗訪，記者發現賣家除了普通病歷，還可提供定制體檢報告的服務，開價140元，買家只需將個人信息和想要的檢查結果告知即能收到一份包含心電圖、B超、血液檢查在內的完整體檢報告，用於辦理入職，有的賣家還可派人代替買家體檢，代檢收費1600元一次。在某QQ群，賣家提供假診斷證明，且患病類型、診斷結果由買家自由安排，可發全國快遞。有賣家甚至自稱能做假冒的檢查影像報告、住院病歷甚至是病危通知書，而「樣張」中帶「專用章」的某醫院機打門診病歷、帶財政票據監製章的醫藥費發票等。

據了解，這些賣家的客戶主要為打工仔和學生，一般都是用來請假。雖然不少賣家聲稱製作的病歷和票據保真，但當被問及能否報銷時，有賣家勸阻稱「查到了很麻煩，盡量不要搞這些」。同時，相關證件基本出自普通打印機，不但字體、排版單一，門診編號、落款等也錯漏百出。

對此，廣東宋氏律師事務所主任宋福信表示，這種做工粗糙的產品一般無法用於騙取醫保資金，但賣家偽造醫院公章和發票，涉嫌構成偽造公司、企業、事業單位、人民團體印章罪和非法製造、出售非法製造的發票罪，情節嚴重者可處以最高7年以下有期徒刑，並處最高50萬元以下罰金。買家方面，如果將產品用於騙取醫保資金，那麼就涉嫌構成詐騙罪，賣家同時也可能被認定為詐騙罪從犯。