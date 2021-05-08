腫瘤治療黑幕｜患者女兒抵上海醫院封存病歷　擬就療法問題報警

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-05-08 18:40

北京大學第三醫院腫瘤內科醫生張煜撰文揭「腫瘤治療黑幕」一事持續發酵，繼日前張煜不滿國家衛健委初步調查結果，表示願與專家團公開辯論後，疑曾被上海醫生陸巍誘騙治療的青海患者馬進倉的女兒，也在周六（8日）抵達涉事醫院封存其父病歷，並準備報警。

張煜上月撰文質疑上海交通大學附屬新華醫院普外科副主任醫師陸巍，誘導胃癌肝轉移的患者馬進倉以每次治療自費3萬元（人民幣．下同）的價格，使用尚未獲批臨床應用的NK細胞免疫療法。馬進倉及其同為胃癌晚期患者的姐姐最後共同為NK治療支付了15萬。據張煜指，馬進倉接受治療後生存期明顯縮短，然而家屬花費卻比常規治療高了逾10倍，積蓄全無並欠下十多萬債務，期間為了省錢看病，他們每次去上海更只能住地下室。

國家衛健委上月底已就事件回應稱，初步調查認為「治療過程中的治療原則還是基本上符合規範」。然而，馬進倉的女兒周六表示希望了解衛健委評議標準，同日，她抵達上海新華醫院封存其父病歷，並準備針對NK治療一事報警，希望相關部門盡快調查。

據《南方都市報》報道，馬進倉接受的NK療法由上海嘉慷生物工程有限公司提供，該公司在治療手冊中稱：「臨床觀察表明，半相合異體NK細胞治療的效果遠遠大於自體免疫細胞治療的效果。接受NK免疫治療的患者通常病情趨於穩定，生存期延長，生活質量明顯改善。」該表述讓患者相信相關療法已有臨床研究的數據證實有效，然而實情卻是不僅未被批准應用，也沒有申報臨床研究。

報道引述克睿基因生物科技有限公司首席技術官王仲亞指，臨床試驗或研究有一定的風險，今次「腫瘤治療黑幕」事件其實並非挑戰細胞治療技術本身，監管層和公眾的關注點，應放在把臨床研究中的產品當成藥品去賣，也就是利用尚未成熟的新技術去牟利的問題。

（綜合報道）