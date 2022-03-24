東航MU5735空難｜黑盒已尋回　事故調查報告何時會出爐？

東航MU5735航班周一（21日）在廣西梧州境內墜毀，失事客機兩個黑盒（又稱「黑匣子」）中的一個已於周三（23日）尋回，破損嚴重。

據內地媒體報道，以往重大空難初步調查報告最快出爐時間以月計，而最終報告出爐或在事故一年甚至數年後才公布。



以「伊春空難」為例，2010年8月24日，一架河南航空有限公司E190機型飛機，執行哈爾濱至伊春VD8387定期客運航班任務時，在黑龍江省伊春市林都機場進近著陸過程中失事，造成機上44人死亡、52人受傷。

事故發生翌日，失事飛機黑盒被尋回。經初步調查發現，並無人為破壞跡象，根據失事現場情況判斷和倖存者回憶，飛機在空中亦沒有發生生燃燒或爆炸。

及至近2年後，2012年6月29日，國家安全生產監督管理總局發布調查報告，經調查認定，伊春「8·24」特別重大飛機墜毀事故是責任事故。依據相關法律法規規定，建議對河南航空有限公司處以500萬元人民幣罰款，並對19名責任人進行處理。

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因此，有內地媒體報道指，一般情況下，空難發生後，在基本信息確定的情況下，調查組會在短期內發布初步調查報告；然而，空難調查往往錯綜複雜，困難重重，最終報告出爐需要多方參與，可能在事故一年甚至數年後才公布。

此外，據報，事故調查組在現場的調查以獨立、客觀、深入、全面為原則，從查明事實情況、分析事故原因、作出事故結論、確定事故等級、提出安全建議、完成調查報告等方面著手工作。