東航MU5735空難｜黑盒尋回嚴重破損　失事前機組與空管保持通訊

3月21日，東航MU5735航班在廣西梧州上空失聯，後確認已墜毀，機上132人至今傷亡未明，當局在事故現場附近持續搜索。

今日（23日）傳來好消息，機上其中一個黑盒（又稱「黑匣子」）已尋回，但破損嚴重。國家應急處置指揮部舉行第二場新聞發布會，介紹事故現場搜尋救援以及黑盒相關情況。



東航MU5735其中一個黑盒已尋回。（影片截圖）

民航事故調查中心主任毛延峰稱，東航MU5735其中一個黑盒已尋回，但破損嚴重，暫未確定是數據記錄器（FDR）抑或駕駛艙話音記錄器（CVR）。

毛延峰表示，飛機失事時，航路上天氣適航，無危險天氣。根據機組與空管單位地空通話記錄，該機自昆明起飛一直到航路上突然下降高度之前，機組與空管單位均保持正常的通信聯繫。

國家應急處置指揮部舉行新聞發布會，公布東航客機墜毀事故調查進展。（新華社）

至於飛機維修適航情況，失事飛機是2015年6月22日引進，飛機維修一直嚴格按照維修技術方案實施，技術狀況穩定正常。起飛前，飛機符合維修放行標準和適航要求，正常放行。

在機組人員方面，該航班飛行機組包括1名機長，2名副駕駛。機長在2018年1月聘為B737機型機長，飛行總經歷時間6709小時。第一副駕駛飛行總經歷時間31769小時；第二副駕駛飛行總經歷時間556小時。上述3人的飛行執照和健康證都在有效期內，健康狀況良好、飛行經歷完備，符合局方要求。

在發布會上，東航雲南有限公司董事長孫世英表示，東航正全面開展安全隱患大排查，飛機的停飛並不代表波音737-800必然存在安全隱患，而是一種遇到突發重大事故後的應急反應，是一種對旅客負責任的行為，一切要以調查組的結論為準。

他表示，東航將嚴格按照民航安全管理規定，有序開展相關工作。目前，東航航空運力比較充足，航班並不會因為部分飛機的停飛而受到影響。