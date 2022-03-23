MU5735空難｜東航高管照稿讀答非所問惹議　胡錫進：但不必苛責

東航客機周一（21日）在廣西墜毀，應急指揮部昨晚（22日）舉行記者會介紹搜救情況，英媒《路透社》記者圍繞失事飛機維修記錄、飛行時長、事故發生時天氣等問題提問。

面對一連串問題，東航雲南公司董事長孫世英只作簡短回答，引起大批網民批評他「照稿讀」、「答非所問的高手」。



路透社記者提問：「這架波音737-800飛機的維修記錄是怎樣的？近期維修方面有發現任何問題嗎？飛行員的飛行小時記錄是怎樣？事故發生的時候天氣是怎樣？空難發生前，機組有無和空管聯繫？有的話都說了甚麼？飛機墜落之前，飛機的基本能否完整？最後是USNTSB（美國國家運輸安全委員會）調查者有被提名，中方會否邀請他來協助調查？」

對此，東航雲南公司董事長孫世英低頭看着稿件說：「飛機當時是在平飛巡航階段。第二個，東航正全面開展安全隱患大排查，目前航空運力比較充足，我們的安排檢查也包括一些臨時性、預防性措施。我們將嚴格按照民航安全管理規定，有序開展相關工作。」

此則發布會片段引起很大爭議，很快得到超過十萬次轉發。大批內地網民稱讚路透社記者「問得很內行」、「問題直達事件核心」，但非常不滿意東航的回應。網民批評說「看得我好尷尬」、「不管你問甚麼，人家就按稿子讀」、「答非所問的高手」，甚至諷刺說「問得很嚴肅，答得很詼諧」、「孫董事長的回答充分說明了空難發生前的根本原因」。

胡錫進認為這名官員雖然發言欠奉但不需苛責。（資料圖片／香港01記者攝）

胡：觀感確實不好 但公眾要抱鼓勵態度

對此，《環球時報》特約評論員胡錫進發文稱，東航雲南公司董事長答外媒明顯迴避了技術性很強的問題，答非所問，觀感確實不好，在網上引起群嘲。這個場景應當受到重視，今後出席記者會的官員顯然需要做更多的準備，爭取圍繞輿論的關切給出更加實在的訊息。

但他又指，中國各地和各行業出了事舉行記者會「並非普遍而鞏固」，官員和機構負責人對開記者會的積極性不高，因此他主張公眾應當對所有出席記者會的都抱「總體上鼓勵的態度」，不過多增加他們的壓力，推動記者會這樣的實踐不斷擴大。「至少在現階段，這樣的態度是有益的。」

胡錫進稱，不主張對那位董事長的不佳表現過於苛責，更不要上綱上線引申。「那樣的話，以後出了重大突發事件，就更沒有人願意去記者會上面對各種提問了。」他認為，武漢的時候，記者會上有的回答就在網上引起批評，但是逐漸地，各地疫情發布會成為了常態，官員們的生疏感不再突出，那可視為社會透明處理疫情資訊愈發成熟的縮影，「這樣的進步如果越來越多，信息透明就有了更鞏固的陣地」。