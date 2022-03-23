東航MU5735空難｜現場尋獲人體組織碎片　官方公布三名飛行員職務

3月23日晚9時，「3·21」東航飛行事故國家應急處置指揮部在廣西梧州舉行第三場新聞發布會。

廣西自治區消防救援總隊總隊長鄭西在發布會上通報，截至23日晚上7時，消防救援人員共搜尋區域面積4.6萬平方米，發現有部分飛機殘骸和人體組織碎片，已移交調查工作組。

另外，官方同時公布了失事客機三名飛行員職務，分別為機長和兩名副駕駛。對於通常此類航班只有兩名飛行員，東航指第二名副駕駛為觀察員，目的為增加其飛行經驗。



會上表示，受短時強降雨影響，事故核心區域形成了部分積水深坑，對事故調查工作造成了一定影響，現場已調集相關設備和救援人員展開排水作業，抽排積水約80立方米，為事故原因調查清除障礙。

另外，現場搜救人員和事故調查人員，於23日下午4時半左右，在事故現場主要撞擊點東南方向約30米處的表層泥土中發現了兩部飛行記錄器（黑盒子）中的一部。

會上透露，現場調查人員對記錄器進行了初步檢查，記錄器外觀破損嚴重，但存儲單元外觀相對較為完好，初步判定為駕駛艙話音記錄器（CVR）；該黑盒子已被連夜送往北京的民航專業機構進行譯碼，記錄器數據的下載和譯碼需要一定時間，如果內部存儲單元出現損壞，則可能需要更長時間。

會上續指，完成譯碼後，將為分析判斷事故原因提供重要證據，接下來，調查人員將繼續全力搜尋另一部飛行數據記錄器（FDR），為還原整個事件經過提供更加全面的數據支持。