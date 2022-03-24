民進黨當局籲兩岸「互認主權」　國台辦：以兩國論行騙，癡心妄想

兩岸關係緊張，台灣陸委會主委邱太三周三（23日）提出，「台獨」定義模糊，若「維護中華民國主權」而不是「台獨」的話，將是與大陸談判時，較好的基本條件。

對此，國台辦發言人朱鳳蓮在周四（24日）舉行的例行記者會上回應指，這番言論繼續混淆是非、顛倒黑白，夾帶「兩國論」私貨，進一步暴露了民進黨當局推卸破壞台海和平穩定責任、持續謀「獨」挑釁的本性。



邱太三指出，「維護中華民國主權」將是與大陸談判時，較好的基本條件。（陸委會供圖）

朱鳳蓮表示，民進黨以追求「台獨」起家，至今仍頑固堅持「台獨」分裂立場。「他們把海峽兩岸由於內戰延續的政治對立的特殊狀態，歪曲為『兩國論』和『一邊一國』。」無論打著什麼幌子，變換什麼說辭，要害都是圖謀否定兩岸同屬一個中國的事實，破壞中國主權和領土完整。

朱鳳蓮又指，堅持體現一個中國原則的「九二共識」，是維護台海和平穩定、推動兩岸關係和平發展和雙方良性互動的基礎。民進黨當局一手破壞了這一得來不易的局面，蓄意煽動兩岸對立對抗，變本加厲勾連外部勢力進行謀「獨」挑釁，造成當前台海局勢緊張動盪。這是世人皆知的，更是賴不掉的。

朱鳳蓮稱，民進黨當局近來借烏克蘭局勢頻頻「蹭熱點」、到處碰瓷、製造謊言，違逆島內民眾要和平、要發展的主流民意，幻想繼續「挾洋謀獨」、「以武謀獨」，注定失敗。

國台辦指，夾帶「兩國論」私貨，進一步暴露了民進黨當局推卸破壞台海和平穩定責任、持續謀「獨」挑釁的本性。（中央社）

朱鳳蓮正告民進黨當局，妄圖以「兩國論」行騙，以製造釋放「善意」假象行謀「獨」之實，完全是癡心妄想。妄圖把台灣同胞裹挾到「反中謀獨」的邪路上，充當其實現一黨私利的「炮灰」，必將遭到清算。只有承認「九二共識」，認同兩岸同屬一中，兩岸關係才能回到和平發展的正確軌道上來。捨此別無他途。

此外，針對23日發表的言論，邱太三24日進一步說明指，維護台海和平安全跟穩定，是兩岸雙方應該要有共同的責任，「一個巴掌拍不響」。他續指，「過去國民黨馬前總統的說法是『互不承認主權、互不否認治權』已不足，應『互相承認主權』。」