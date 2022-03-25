疫情｜內地昨增4790宗本土感染　上海吉林患者佔近八成

內地的新冠肺炎疫情持續，據國家衛健委通報，昨日（24日）新增4790宗本土感染，包括1301宗確診個案及3489宗無症狀感染者，其中近八成患者來自上海和吉林。



本土確診方面，1301宗個案分別包括吉林1110宗，其中長春市576宗、吉林市528宗、四平市6宗；上海27宗，其中浦東新區10宗、靜安區8宗、寶山區3宗、徐匯區2宗、普陀區2宗、楊浦區1宗、嘉定區1宗；天津25宗，其中西青區13宗、河北區6宗、河東區2宗、紅橋區1宗、東麗區1宗、北辰區1宗、濱海新區1宗；河北24宗，其中廊坊市23宗、定州市1宗；黑龍江23宗，均在哈爾濱市；江西23宗，其中南昌市20宗、九江市3宗；福建17宗，均在泉州市；山東13宗，其中濱州市8宗、濟南市2宗、威海市2宗、青島市1宗；河南10宗，其中周口市4宗、漯河市3宗、焦作市2宗、開封市1宗；遼寧9宗，其中瀋陽市3宗、大連市2宗、營口市2宗、遼陽市1宗、葫蘆島市1宗；廣東4宗，其中深圳市2宗、東莞市1宗、中山市1宗；甘肅4宗，均在蘭州市；浙江3宗，其中杭州市1宗、嘉興市1宗、衢州市1宗；雲南3宗，其中德宏傣族景頗族自治州2宗、臨滄市1宗；陝西3宗，均在寶雞市；安徽1宗，在蕪湖市；湖南1宗，在長沙市；貴州1宗，在黔東南苗族侗族自治州。

本土無症狀感染方面，3489宗感染包括上海1582宗，其中閔行區489宗、浦東新區183宗、徐匯區165宗、嘉定區129宗、黃浦區102宗、松江區92宗、寶山區84宗、崇明區82宗、靜安區63宗、長寧區59宗、普陀區36宗、虹口區29宗、奉賢區24宗、楊浦區20宗、青浦區13宗、金山區12宗；吉林900宗，其中吉林市608宗、長春市290宗、延邊朝鮮族自治州2宗；河北288宗，其中廊坊市229宗、唐山市59宗；遼寧180宗，其中瀋陽市95宗、營口市50宗、大連市31宗、錦州市2宗、遼陽市2宗；福建153宗，其中泉州市151宗、福州市1宗、漳州市1宗；山東140宗，其中濱州市124宗、青島市4宗、淄博市3宗、濰坊市3宗、煙台市2宗、臨沂市2宗、威海市1宗、聊城市1宗；江西61宗，其中南昌市56宗、宜春市3宗、九江市1宗、上饒市1宗；天津42宗，其中西青區21宗、河北區11宗、東麗區5宗、靜海區3宗、南開區1宗、濱海新區1宗；甘肅29宗，其中蘭州市25宗、天水市3宗、臨夏回族自治州1宗；江蘇25宗，其中常州市14宗、蘇州市5宗、南通市3宗、南京市2宗、鹽城市1宗；安徽24宗，其中銅陵市19宗、合肥市2宗、蕪湖市2宗、安慶市1宗；廣西17宗，其中防城港市12宗、欽州市2宗、貴港市2宗、崇左市1宗；雲南15宗，其中德宏傣族景頗族自治州13宗、臨滄市2宗；黑龍江13宗，其中哈爾濱市12宗、黑河市1宗；河南12宗，其中焦作市5宗、周口市5宗、安陽市1宗、漯河市1宗；廣東7宗，其中東莞市6宗、深圳市1宗；浙江1宗，在衢州市。

而至於由香港輸入的確診及無症狀感染者，廣東錄得31宗，涉及深圳、江門、珠海、中山；上海7宗；北京5宗；四川10宗。