疫情｜河北三河開展第12輪全民檢測惹民怨　網民：這叫精準防控？

河北省衛健委通報，昨日（23日）新增8宗本地個案、229宗本地無症狀感染。截至目前，河北省現有本地確診病例331宗。

為全面阻斷病毒傳播風險，河北三河市連日來在全市範圍內開展全員核酸檢測，至今日（24日）已開展第十二輪全員核酸檢測。



三河市發布的《關於繼續開展全員核酸檢測(第十二輪)的公告》顯示，為全面阻斷病毒傳播風險，經市新冠肺炎疫情防控工作領導小組研究決定，繼續在全市範圍內開展全員核酸檢測，落實居家管控措施。核酸檢測人員範圍為市域內的所有居民，含外來人員；採樣時間為3月24日上午6時開始。

公告指，在全員核酸檢測期間，市委、市政府將全力保障廣大居民日常生活。目前，三河市各類大型商超、市場物資充足，食材新鮮配送及時，呼籲民眾不要恐慌、盲目囤貨。具體解除管控時間以後續官方公告為準。

三河市以居家管控措施及連日來的核酸檢測阻斷疫情，但此舉引起不少民眾不滿，直言三河市防疫手法不僅是「一刀切」，更是逐漸畸形。

網民睇法：

什麼情況是嚴重了嗎？ 核酸做的嗓子眼要起繭子了。



到底幾次核酸！



有頭嗎？姐瘋了



此前三河市防疫不僅是一刀切了，都有些畸形了，好多病人、產婦面對社區的不作為無能為力，面對自生自滅，和為人民服務的初心背道而馳，防疫電話不是讓聯繫社區就是接不通，但社區無論怎麼打多少人打一直無法接通，希望此通道給人民基本生存留綠色通道



按照以往經驗，應該是至少會做到14輪。



何時是個頭？給個準確消息行麼！這讓我們工薪階層怎麼跟公司請假！你是14天還是21天，能不能有個準啊？



除了會封控沒別的了



我就想知道哪天解封，這叫精準防控嗎？



無語 兒戲一樣 解不解封全憑一句話 看看人深圳 嚴重不？封一周都解封了 還送吃的生活物資給小區居民 這邊呢 就管封 做核酸 其餘都不管菜價高到離譜

