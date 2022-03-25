疫情｜元朗方艙醫院落成　總指揮：最長一次工作時間接近40小時

本港第五波疫情持續嚴峻，中央援建的社區隔離設施（方艙醫院）陸續啟用。周四（24日）下午，位於元朗潭尾的方艙醫院正式交付，至此，中央援建的6個方艙醫院已全部竣工並投入服務。

中國建築土木工程有限公司助理總經理、中央援建香港元朗社區隔離設施項目總指揮張保平接受內地媒體《澎湃新聞》訪問時稱，該項目為六個社區隔離設施項目中面積最大的，且任務重周期短，建設期間最長的一次工作時間大概接近40小時。



張保平表示，元朗方艙醫院項目是自己第二次參加香港社區隔離治療設施建設，第一次是2020年底參建北大嶼山醫院香港感染控制中心。今次作為項目負責人，從前到後的規劃、設計、工期排布、資源調動，都要參與決策。而建設過程中，自己和團隊還要克服人員嚴重緊缺、疫情對供應鏈的衝擊、建設工期確實非常短等前所未有的難題。

由於六個社區隔離設施項目中，元朗社區隔離設施面積最大、土地平整及硬化工程最大、市政工程量最大，張保平指，從政府方接受土地開始，團隊成員已經處於瘋狂運轉狀態，自己開工前一周累計睡眠時間不超過12小時，最長的一次工作時間大概接近40小時。

張保平續稱，因為元朗社區隔離設施體量特別大、動用人員特別多，因此對平面佈置要精益求精，保證質量的同時也要保證將來入住的舒適度。他還透露，項目雖為臨時性社區隔離設施，但但其飲用水管道、排污系統、電線管道、渠筒的設計均按照市政永久工程的標準規劃及落實，其中，地下工程是項目用10天的時間完成香港傳統馬路渠務工程約半年的工程量。

回顧此次經歷，張保說，通過這些中央援港防疫項目，感受到了國家對香港的關心關愛，也充分感受到了集中力量辦大事的效率。他指，作為深耕香港市場，第一批到香港創業的央企之一，在香港疫情爆發的大環境下，要當仁不讓擔起責任，不遺餘力投身到防疫工程建設中。