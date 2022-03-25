疫情｜理髮店不配合核酸檢測　大慶官員當場撕衛生許可證被免職

日前，黑龍江大慶市一理髮店不夠配合做核酸檢測，紅崗區衛生計生綜合監督執法局局長竟當場撕毀該店的衛生許可證，相關情況經影片流傳後引起爭議。周五（25日），大慶市紅崗區委區政府通報，該局長因工作方法不當、簡單粗暴被免職，並調離執法隊伍。



事發於周三（23日），理髮店店主稱，自己前一日未做核酸檢測，經與衛生監督執法局工作人員溝通，決定當日補做，惟上午9時衛生監督執法局局長帶隊進店檢查時卻直接撕壞店內衛生許可證，更表示強制關閉店鋪一個月並進行罰款。情況經影片流傳後引起爭議，紅崗區委、區政府第一時間成立由區紀委監委、區衛健局組成的調查組展開調查，同時責令涉事人王某某停止工作，配合調查。

據當局調查處理情況通報，經查，王某某周三上午帶領工作人員對區中心村疫情防控、落實重點人群核酸檢測等情況開展執法檢查，在中心村某理髮店進行檢查過程中，因該店2月以來3次未能落實重點人群核酸檢測政策，且當日進行相關執法檢查時仍然不夠配合，情緒較為激動的王某某遂出現撕毀該店衛生許可證的不當行為。

通報稱，王某某當晚已深刻認識到自身錯誤，就執法不當行為向理髮店經營者高某某當面致歉，取得對方諒解。高某某也表示，今後將主動配合落實防控政策。而鑑於王某某在執法過程中，工作方法不當，簡單粗暴，在社會上造成嚴重不良影響，當局決定依據相關規定予以免職、政務記過、調離執法隊伍處理。