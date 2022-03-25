東航MU5735空難｜傳第二個黑盒已找到　新華社否認

東方航空MU5735航班周一（21日）在廣西梧州境內墜毀，今日（25日），中國民航通報稱，空難事故中的第二個「黑盒」（又稱黑匣子）已找到。不過消息一出沒多久，官媒新華社便否認，稱目前還未找到。



報道一度稱，兩部黑盒中的另一部飛行數據記錄器（FDR）已找到。不過新華社隨即報道，從「3·21」東航MU5735航空器飛行事故國家應急處置指揮部了解到，目前還未找到第二部黑盒，救援現場正在抓緊搜尋，有關消息將以指揮部新聞發布會發布消息為準。至於中國民航的原稿則已刪除。

此前，駕駛艙話音記錄器（CVR）已於周三（23日）找到，並送京譯碼。

據早前報道，波音737-800型號飛機裝有兩個由美國Honeywell公司生產的黑盒，其中一個是FDR，安裝在客艙尾部，記錄時長約25個小時。另一部是CVR，安裝在飛機貨艙尾部，記錄時長約2至3小時。找到CVR後，有工作人員表示，黑盒的破譯快的話可能幾天，慢的話可能需要半年，「希望大家相信我們，相信我們國家，我們一定盡快破解信息的」。

據了解，飛機黑盒可以經受住爆炸解體、高溫燃燒、入水浸泡等破壞，黑盒內的電池，能夠使用大概30天左右，在此期間它會不斷地向外界發送信號。

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