東航MU5735空難｜官媒刊文：深化民航改革「安全管理機制更完善」

東航一架波音737客機周一（21日）在執行昆明飛廣州航班任務時，於廣西梧州墜毀。機上人員共132人，其中旅客123人、機組9人。

中國民航局主管的「中國民航網」周三（23日）刊文《深化民航改革領導小組辦公室負責人：深化民航改革再發力 為行業恢復發展增動能》，介紹中國民航深化改革的情況，稱民航安全管理機制更加完善。



這篇文章介紹，民航安全工作在每個改革領域都有體現，尤其是在安全管理、應急管理、文化價值、四型機場、空管體系、國產民機融合等改革專項中，在改革中推進人員作風、風險隱患動態清零、「盯組織盯系統」等安全管理長效機制建設，制定修訂了80餘項制度規範，強化系統管理，豐富了民航安全管理的理論體系和文化體系。

中國民航網已將頁面設定為黑白。（截圖）

文章指，改革較好統籌了疫情防控和行業恢復發展，協同推進宏觀調控、市場管理、應對突發公共衛生事件等改革專項，持續完善疫情防控機制標準，在「外防輸入」前沿陣地發揮民航關鍵作用；創新推進基礎設施、資源配置、價格調控等改革任務，有力支持行業恢復發展。

文章又提到，改革包括進一步提升行業治理效能，深入推進生產運行、空管體系、政策法規、行政管理等改革專項，突出主責主業，注重協同配合，優化流程方法，推進技術升級，民航局空管局、監控中心、校驗中心和中國商飛等企事業積極深度參與民航改革工作。

澎湃：去年客運量跌 疫情令民航市場更顯艱巨

《澎湃新聞》報道指，此前，多位民航屆業內人士表示，2021年7月整個民航市場呈現較好形勢，特別是在春運需求的抑制後，暑運迎來了一個比較明顯的爆發。但是8月暑運市場「急轉直下」、提前結束。與往年相比等於只有半場暑運，2021年8月暑期的客運量只有2019年的四成。而2021年下半年國內部分地區相繼出現疫情，本就是民航傳統淡季的四季度，讓整個民航市場更顯艱巨。

報道認為，此番東航「3·21」墜機事故之後，對於民航業的影響尚待評估，作為行業恢復發展的關鍵一年，安全問題將會在2022年受到更多關注。