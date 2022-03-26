東航MU5735空難｜家屬帶走現場泥土：接你回家　有乘客親人遭網暴

載有123名乘客及9名機組人員的東方航空MU5735航班，3月21日在廣西梧州境內墜毀。截至25日下午3時，搜救人員已發現、提取現場指紋檢材18份、遺物101件。但並未發現倖存者。



事故記者會上指出，已有200多名乘客家屬分批抵達位於廣西梧州藤縣的事故現場。內媒報道指出，有家屬帶走事故現場泥土說道「我們過來接你，記得跟我們回家」，一旁救難隊則立正致意。另外有乘客親人指出，自己在網絡上發布懷念親人影片，無端遭網民攻擊。



據新華社報道，24日多名乘客家屬赴廣西梧州空難墜機點的山谷獻花，現場有記者目擊乘客家屬用小瓦罐，裝上一些失事地點的泥土，說著「我們過來接你，記得跟我們回家」現場的救難隊人員則站立一旁肅立行禮，場面哀戚。

目前救難隊仍未放棄搜索，但目前並未發現生還者。3月24日已有首批心理專家50餘人趕赴事故現場，梧州也組織了70名心理醫生待命 ，希望提供家屬一對一的輔導。

3月25日舉行國家應急處置指揮部第五場記者會。民航局航空安全辦公室主任朱濤表示，截至25日上午10時，應急處置指揮部已有序組織安排375名失聯旅客家屬到事故現場吊唁，並妥善做好遺體遺骸遺物的接收、轉運、存放與保管等工作；開展失聯旅客直系血親DNA採樣和心理輔導，已累計為家屬開展心理輔導500多人次；對有身體不適症狀的家屬及時安排就醫檢查，並落實醫護人員24小時待命。

朱濤又表示，當前搜救依然是工作的重中之重，目前，應急指揮部總計出動7280人次、200餘台車輛、5架直升機及大批搜救救援設備，雖然仍未找到事故倖存者，但從未放棄尋找倖存者的努力。

乘客親人發懷念影片 無端遭網民攻擊

內地許多心理專家、學者呼籲不要拍攝家屬哭泣的畫面在網上傳播，希望給家屬更多空間。但有乘客親人透露，自己在網絡上放懷念親屬的影片，無端遭到網民攻擊。

23日，小月在個人抖音號發布了一個懷念小姨靜靜的影片，該影片由一些截圖構成，如靜靜在社交平台發布的狀態，友人對靜靜的印象及惋惜之情，靜靜和小月的微信聊天記錄等。整個影片中，為了保護靜靜的隱私，將她的社交平台頭像、名字等遮蔽。

小月透露，自己的小姨靜靜（化名）今年33歲，是雲南瑞麗人。2021年9月，靜靜離開瑞麗，獨自到昆明打拚，成為一名推薦翡翠成品的主播。因所在的公司將從昆明搬至廣州，靜靜和幾位同事搭上3月21日從昆明起飛的航班MU5735。此前，備受外界關注的「平安扣」紙片的主人小周，是靜靜的同事。

小月表示，得知靜靜出事後，微信群裡有認識她的人說，「跟她共事了一段時間，像個姐姐一樣照顧我。」還有人說，「她人確實很好，給我們搭建了一個招聘求職的群。」小月隨後將這些資訊做成影片，以「一生她愛別人勝過愛自己」為題發布在抖音，登上抖音的熱門影片。

大多數網友表達了對空難的悲痛之情及對乘客家屬的支持。但23日晚開始，小月遭受了數位網友的「猛烈攻擊」。截圖顯示，有網友不斷抨擊她稱，「家裡人去世你發在抖音上面這不叫蹭熱度叫什麼？你在抖音守孝嗎？」也有網友私信罵道，「蹭熱度不讓人說啊？」

24日凌晨，小月在抖音上發布《致歉信》表示，「我們家屬實在不願意蹭熱度及佔用公共資源，本著對親人的思念發抖音作品，也沒想過會熱門，當然更沒想過會有個別網友噴我們家屬，甚至對我們對自己親人的思念及感情都有所懷疑，非常抱歉，再次深深的道歉讓您不舒服了……」



小月在《致歉信》中提到，自己文化水平不高，不知如何去表達，也會用錯詞語，請大家諒解。經歷此次被網暴事件後，小月說「我們都不敢發抖音了。」她害怕一家人的隱私被曝光，再遭人攻擊。

綜合內媒報道指出，小月的情況並非個案，有乘客家屬透露接受了媒體採訪，講述他們家的故事，報道刊發後，卻遭到網友質疑稱他「不夠悲傷」。該家屬透露，這些留言後，令他心情大受影響，對他的心理造成了巨大傷害。

對此，陝西恆達律師事務所高級合夥人趙良善律師表示，如果網友用攻擊性、侮辱性的語言超出事件正常評論範圍，將承擔民事、刑事和行政責任。

他指出，根據《民法典》的規定，侵犯當事人名譽權的，需承擔恢復名譽、賠禮道歉、賠償精神損害費等民事責任；而根據《治安管理處罰法》第四十二條規定，公然侮辱他人或者捏造事實誹謗他人的，可以處五日以下拘留或者五百元以下罰款。如情節嚴重的，則觸犯了《刑法》關於侮辱罪、誹謗罪、侵犯公民個人信息罪等規定，可追究網友的刑事責任。