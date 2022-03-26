疫情｜北京警方查出223人逃避防疫檢查進京　55人遭刑事拘留

《北京晚報》指出，為防控疫情，北京市公安局在全市範圍內展開「嚴打外圍卡口逃避防疫檢查帶道進京違法犯罪」專項行動。3月20日至今，全市已查控非法進京人員223人，其中專項行動查控120人，刑事拘留55人，行政拘留65人。



據北京市公安局刑偵總隊副總隊長齊世銘指出，違法犯罪行為主要有三種模式：一是個別人員在網上發布代駕廣告，明知要到北京車輛駕駛員來自中高風險地區，不符合進京條件的情況下，有人充當代駕，駕駛相關車輛通行檢查站再幫助駕駛員採取翻越護欄、穿行林地、車內躲藏等方式逃避防疫檢查進京。從中賺取每車300元至2000元不等的不法利益。

3月24日，在距離竇店公安檢查站兩公裡處的高速路旁邊，民警就發現有一男子從高速主路翻越隔離圍擋進入村莊，另一男子從村莊內翻越隔離圍擋進入高速主路駕車通往檢查站。民警立即將翻入捉住村莊男子，並通報該車情況，之後另一名男子在檢查站內也被查獲。

經查，崔某（男，52歲）因不符合進京政策無法進京，便約好代駕司機潘某（男，36歲）在距離檢查站附近的高速路邊進行交接，之後潘某通過徒步繞行的方式穿越村莊進入北京。目前，二人已被房山分局依法行政拘留。

3月24日，房山警方也查獲一個非法代駕進京團體。警方指出，3月初以來，該團伙窩住在琉璃河地區附近賓館，以代駕進京為經濟來源。其中，穆某（男，35歲）負責在微信朋友圈發布代駕廣告，聯繫到代駕業務後給4名代駕司機發布任務，代駕司機收取500至800元代駕費，幫助車輛駕駛逃避防疫檢查。目前，該團體成員已被房山分局依法刑事拘留。

北京警方指出，違法犯罪行為第二項是一些來自中高風險地區司機，使用偽造、變造核酸檢測報告，駕駛車輛違規進京。第三則是是來自中高風險地區人員，採取翻越護欄、穿行林地等方式繞道進京，嚴重危害首都疫情防控工作，造成極大風險隱患。

據竇店檢查站指出，作為首都的西南大門，竇店檢查站自本輪疫情以來，已查獲並打擊使用偽造、變造核酸檢測報告，冒用他人健康碼、行程碼，車內藏匿及非法代駕進京等違法人員115人。

大興警方也查獲了陳某（男，32歲）等2名不符合進京政策使用變造的核酸證明違規進京人員，後經審查深挖，循線抓獲涉嫌變造核酸檢測報告人員鄭某（女，31歲）。該3人已被依法刑事拘留。

根據北京現有的防疫政策，有進返京需求的群眾，須持48小時內核酸檢測陰性證明。14日內有1例及以上（含1例）本土新冠病毒感染者所在縣（市、區、旗）旅居史人員嚴格限制進京。14日內有陸路邊境口岸所在縣（市、區、旗）旅居史人員非必須不進返京。