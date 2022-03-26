東航MU5735空難｜與影片有出入？6村民聲稱親見飛機非垂直墜地

載有123名乘客及9名機組人員的東方航空MU5735航班，3月21日在廣西梧州境內墜毀，事故原因尚待調查。事後，內地網上瘋傳一段飛機墜落影片，飛機機頭朝下，垂直墜落樹林。惟據內媒「經濟觀察網」周六（26日）報道，有6位村民自述，親見飛機並非垂直墜地。他們表示，目前沒有政府調查組成員來找他們錄取證言。



家住廣西壯族自治區梧州市藤縣埌南鎮雙底村的周村村民陳麗表示，事發當日她在外面聽到天上「轟隆隆」的聲音，之後抬頭見到飛機飛得很低，從他們頭頂搖搖晃晃，向前向下斜著飛過去，「頂多也就5秒鐘，就聽到山那邊『砰』的一聲巨響」。

村民黃曉芳及黃光明也先後表示，飛機當時冒了些白煙，黃曉芳指其飛的時候是左右搖擺側著、斜著下去的。11歲學生黃英則稱，飛機從礦山方向飛來，聲音很大猶如打雷，後面還冒著煙，但不是「翅膀」（機翼翼）冒煙。

監控片段顯示疑似飛機急速、近乎垂直地往下墜落。（影片截圖）

上述礦山即指梧州市北辰礦業有限公司的礦山，墜機後，一段該公司室外監控設備當日所拍到的影片廣泛傳播，片中疑似飛機急速、近乎垂直地往下墜落。警方事後將該監控設備的主機及影片一併提取，對於飛機最後是否如片中所示的機頭垂直向下砸向地面，中國民航局航空安全辦公室主任朱濤日前曾表示，由於航空器事故調查是專業性、系統性極強的技術工作，需要調查人員與技術專家以及相關單位協同配合，才能抽絲剝繭理清事實。

親眼目睹飛機在低空斜斜飛過，然後消失在山後，並發出巨響的周村村民還包括另外兩名成年男子，其中一人表示，周村離墜機地點大約1公里多，他看到時飛機還沒到莫埌村（莫埌村的神塘表是飛機墜落的核心地點），「本來以為會掉在我們村這邊，誰知道飄過了一點點，墜下去冒起來很濃很濃的黑煙，沒有聞到味道」。

他更表示自己聽說有兩個目擊者見到飛機經過北辰礦業礦山時，向上「拉高了一點」，但他不願透露目擊者的信息，僅表示政府調查組如到來就會介紹。

朱濤曾表示，事故調查機構在做好現場勘查同時，他們也開展了其他取證工作，包括封存整理相關記錄和資料，組織開展目擊證人訪談。不過上述村民稱，至周五（25日）下午5時，還沒有政府調查組成員來找他們錄取證言。

其中一人對記者表示，他們親眼看到飛機在天上飛的樣子，與網上片段完全不一樣，飛機最後經過的上空就是在周村，到莫埌村時就已經掉下去了。隨後，記者詢問多位莫埌村村民，皆獲告知他們確實沒有看到墜機前的飛機。