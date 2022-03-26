東航MU5735空難｜專家指家屬創傷或長期存在　需持續心理援助

東方航空MU5735航班3月21日在廣西梧州墜毀，截至周五（25日）上午10時，當局已組織安排375名失聯旅客家屬到事故現場吊唁。

有專家認為，災難對家屬造成的創傷可能長期存在，需要提供持續的心理援助。



尹平表示，災難對家屬造成的創傷可能長期存在，需要提供持續的心理援助。（央視）

據央視報道，「3·21」東航飛行事故心理救援專家組組長尹平表示，失聯旅客家屬普遍處在焦慮、擔心的壓力中，曾有家屬在機場等候時哭泣，周圍有人拍攝後未經同意就發布到自媒體上，對家屬產生傷害。目前，已有心理救援隊伍向家屬提供一對一的服務。尹平呼籲，關注事故時，要尊重每個人的隱私權，不要對相關人員造成二次傷害。

尹平又指，災難早期階段，家屬第一個遇到的心理沖擊就是要面對事實，比如親人還在不在、親人在哪裡。當確定親人不在了之後，會產生比較強烈的哀傷反應，早期也可能會回避，會壓抑甚至否認，「這是一個自我保護，也是不願意失去親人的想法」。

但隨著時間的推移，慢慢會去面對、去接受，認識到親人確實不在了，這個時候就會產生比較大的傷痛。在這個階段，家屬會將情緒發洩出來，而時間再往後推移則會出現情緒的低落、憂鬱。當走過這樣困苦的階段時，家屬會重新面對生活，「但這個過程挺不容易的」。

尹平因此指出，失聯旅客家屬需要專業的心理陪伴，幫助走過困難的階段，有利於恢復比較健康和正常的生活。

除了失聯旅客的家屬，尹平表示現場救援人員、記者亦同樣需要心理支持，因為在連夜作戰及休息不良等情況下，當救援人員發現殘缺的屍體後，會不同程度的被捲入創傷中。他表示，已有對現場相關人員進行心理疏導。

另據《極目新聞》報道，有馬航MH370失聯旅客家屬建議，不要獨自承受，也不要拒絕心理專家的干預和援助，陪伴和傾訴都很有效果。