多名農民工參建吉林市方艙後染疫兼遭拖糧　網民發公開信要求徹查

昨日（26日）有網民在微信公眾號發公開信呼籲，徹查吉林市方艙醫院建築項目農民工感染新冠肺炎事件。

據公開信表示，在建造吉林市其中一間方艙醫院時，有超過40名工人集體感染新冠病毒，懷疑施工公司中建八局未做好疫情防護措施、瞞報工地疫情，並有拖欠工資和隔離費等問題，呼籲有關部門救治並協助農民工、調查施工公司違法行為、允許媒體採訪工人以報導事件。



公開信表示，3月24日，一位名為「v孤勇者v」的網友在微博上發文自稱是3月15日由哈爾濱出發援建吉林市高新北區方艙醫院的農民工，同行有160名工人五天五夜加班建造方艙醫院。

他在微博指，施工的中建八局未做好疫情防護措施，導致工人集體感染。他又表示，中建八局瞞報工地疫情，提供惡劣住宿，不付工人隔離費、拖欠工資。

公開信提到，援建農民工們從3月15日下午到3月20日晚一直工作，20日晚被送到條件惡劣、被工人形容為「垃圾場」的隔離地點。但是從這以後一直到3月24日的隔離期間，工人一直處於無人照管的狀態裡，「甚至沒有飯吃」。 3月21日，項目正式宣布完成後，這批工人接受了中建八局方面人員的核酸檢測，23日結果顯示，160人中已經有超過40人感染新冠病毒。

公開信呼籲，一、立刻救治感染新冠的工人，改善隔離的食宿條件，給予工傷待遇，按工傷保險規格進行賠付。二、立刻由施工總承包向工人支付拖欠工資。三、調查工地疫情防控工作中是否存在失職並瞞報疫情。四、調查項目中是否存在違法發包與承包行為以及涉及工程款的貪腐行為。五、調查有關部門是否違反規定向施工單位（中建八局）發放施工許可證。六、允許媒體記者對此次感染新冠和被拖欠工資的建築工人進行採訪，對事件公開報導。

今日（27日），網友「v孤勇者v」在微博表示，中建八局已經為他們提供安穩住處和應有條件，每頓飯都有供應，醫護人員也給他們每人發蓮花清瘟膠囊。至於其早前發布的微博文章，已被刪除。