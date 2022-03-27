疫情｜內地增5550宗本土個案上海佔近半　大部分為無症狀感染

內地的新冠肺炎疫情嚴重，據國家衛健委通報，昨日（26日）內地新增本土確診病例1217宗；另新增本土無症狀感染者4333宗，合共5550宗。

在疫情重災區方面，上海錄得2678宗本土個案，吉林省共有2078宗本土個案。廣東則有9宗本土個案，其中深圳佔3宗。

此外，內地多地錄得由香港輸入的個案（包括無症狀感染者），據不完全統計，其中廣東有22宗，上海及北京各有1宗，四川有11宗。



內地新增本土確診病例方面，吉林1071宗，其中長春市633宗、吉林市434宗；上海47宗；遼寧28宗；天津16宗；河南14宗；河北10宗；黑龍江8宗；山東5宗；湖南4宗；安徽2宗；江西2宗；廣東2宗，其中茂名市1宗、汕尾市1宗；甘肅2宗；北京1宗；江蘇1宗；浙江1宗；福建1宗；雲南1宗；陝西1宗。另外含124宗由無症狀感染者轉為確診病例（吉林103宗，天津6宗，河北6宗，遼寧4宗，上海2宗，江西1宗，山東1宗，甘肅1宗）。

內地新增本土無症狀感染者方面，上海2631宗；吉林1007宗，其中吉林市509宗、長春市495宗；福建264宗，其中泉州市261宗；河北142宗，其中廊坊市72宗、唐山市70宗；遼寧82宗；山東64宗；天津30宗；江蘇16宗；安徽16宗；甘肅14宗；雲南12宗。

江西11宗；廣西11宗；河南10宗；廣東8宗，其中深圳市3宗、東莞市3宗、汕尾市1宗、清遠市1宗；陝西5宗；浙江4宗；黑龍江3宗；內蒙古2宗；重慶1宗。

據廣東衛健委，昨日廣東有多宗新增境外輸入確診病例及無症狀感染者來自香港，涉及深圳、珠海、江門、中山等，一共有22宗，其中深圳佔11宗。

上海及北京方面，昨日各有1宗新增境外輸入確診病例來自香港。四川方面，昨日有11宗新增境外輸入無症狀感染者來自香港。