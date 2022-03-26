疫情｜上海「核酸＋抗原」檢測全面篩查　百萬份試劑連夜送往街鎮

3月26日，上海開始大規模在非重點區域開展抗原檢測篩查，靜安、徐匯等多區已連夜將抗原檢測試劑運送到街鎮、菜場。上海市靜安區衛健委表示，已將100餘萬份抗原檢測試劑運送至全區14個街鎮。徐匯區則已將115萬份抗原檢測試劑安全運送至全區11個街鎮、45個菜場。



3月26日，上海市召開新冠肺炎疫情防控新聞發布會，上海市衛生健康委主任鄔驚雷指出，上海經過數輪篩查，發現很多感染者。下一步，將按照重點區域與非重點區域相結合、核酸檢測與抗原檢測相結合的方式做好篩查工作。

鄔驚雷表示，上海根據綜合研判和疫情防控的需要，決定核酸檢測和抗原檢測的範圍，將對重點區域實施全域嚴格封控管理，嚴格落實人員居家隔離或待在單位不外出，開展1次核酸檢測。在非重點區域利用抗原檢測速度快的特點，有組織地開展1次抗原檢測，如抗原檢測結果異常，立即予以固定，進行核酸檢測復核。

徐匯區將百萬份試劑送往指定地點。(澎湃新聞)

而在記者發佈會前，上海多區的抗原檢測試劑已經就位。《澎湃新聞》記者直擊3月26日凌晨0:30，靜安區第一批抗原檢測試劑抵達靜安區體育中心，靜安區疫情防控物資保障單位「雷允上西區」員工們立即上前開箱，卸貨、清點、分裝、裝車、發動，將100萬份抗原試劑送達指定地點。徐匯區上海西岸集團也順利在凌晨3時前，將115萬份抗原檢測試劑運送至全區11個街鎮、45個菜場。

據國家衛健委通報，昨日（25日）內地新增本土確診病例1280宗；另新增本土無症狀感染者4320宗，合共5600宗。當中，吉林省合共2496宗本土個案，上海市合共2269宗。

國務院3月11日宣布，決定在核酸檢測基礎上，增加抗原檢測作為補充，推進「抗原篩查、核酸診斷」的監測模式。國家衛健委也宣布，居民有自檢需求的，可以自行購買抗原檢測試劑自測。但衛健委也強調，抗原檢測需是用於特定人士的篩查，有利於提早發現疫情，自行檢測的試劑仍不能作為感染確診依據。

國家醫保局3月21日則發布通知，內地各省份可按程序將新冠病毒抗原檢測試劑臨時納入各省醫保目錄。通知明確參保人在定點基層醫療機構發生的相關費用按統籌地區現行規定支付，在定點零售藥店購買新冠病毒抗原檢測試劑的費用，可使用個人帳戶支付。