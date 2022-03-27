疫情｜國家衛健委：保障群眾就醫需求　不得以沒核酸結果拒絕患者

據官媒央視新聞報導，為保障疫情防控期間群眾日常就醫需求，國家衛健委近日再次強調，疫情防控期間，各級醫療機構不得以任何理由，特別是沒有核酸檢測結果為由推諉、拒絕患者。



據報導，國家衛健委醫政醫管局相關負責人強調，疫情防控期間，要保障封控區和管控區居民的正常醫療服務需求，特別是需規律治療的腫瘤放化療、血液透析患者以及急危重症患者、孕婦、老年人、兒童等特殊人群。

家屬陪同患者在西安交通大學第二附屬醫院急診科就醫。 （新華社）

不得以沒核酸結果推諉就醫

負責人強調，醫療機構不得以任何理由，特別是不得以有沒有核酸檢測結果作為推諉、拒絕、延誤治療的理由，各個醫院要在搶救室、手術室、病房設立緩衝區，在核酸檢測結果不明的情況下收治急需接受治療的患者。

在浙江省寧波市鎮海區招寶山街道，醫護人員為社區居民做核酸檢測。（新華社）

國家衛生健康委醫政醫管局副局長李大川表示，各級各類醫療機構應當落實首診負責制的要求，對於接診不能排除新冠肺炎的患者，要通過劃定專門的診療區域，指定分檢室、手術室等方式，為患者提供足夠的醫療資源。另外醫務人員要在充分防護的基礎下，做好患者的緊急救治，使急危重症患者得到及時治療。

浙江省寧波市鎮海區醫護人員在陳倪路檢測點給居民做核酸檢測。（新華社）

國家衛生健康委要求，要充分利用互聯網診療的優勢，解決老百姓日常看病診療用藥的需求。在封控區和管控區，要精準了解有特殊診療需求的患者的情況，並把需求精準對接到社區與相應的醫療機構，同時解決「一出一進」問題，讓有看病需求的居民能夠出得了小區的門，進得去醫院的門。