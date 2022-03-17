吉林悲劇｜4歲女童無核酸報告被拒診喪命　家屬斥醫院推諉就醫

3月11日，吉林4歲女童小婉君因急性喉炎，在吉林省長春市農安縣人民醫院就醫，在等核酸檢測結果期間不幸去世。醫院發出的死亡證明書上顯示，死因是呼吸、心跳驟停，疾病為「急性喉炎」，而家屬認為是醫院推諉就醫、不負責任，指接診醫生機械執行疫情防控規定，不及時治療令病情惡化。

值得一提是，國務院副總理孫春蘭曾指示，「醫療機構的首要職責是提供醫療服務，因此防疫期間決不能以任何藉口將患者一拒了之；對急危重症患者，不論有沒有核酸證明，在醫護人員做好防護的前提下，都要第一時間收治」。



吉林4歲女童小婉君（化名）愛唱歌跳舞照鏡，3月11日因急性喉炎，在吉林省長春市農安縣人民醫院就醫，在等待核酸檢測結果期間不幸去世，永遠離開家人。在她離世後的第3天，姨奶將小婉君生前所拍攝的6張藝術照放在了朋友圈，配文讓人泛淚：「寶貝你咋這麼不聽話，就這麼狠心離開愛你的這些人，姨奶以後想你了咋辦……」

醫院的病人搶救登記表顯示：「女童為喉炎患者，已辦完住院手續，在過渡病房過程中發病。」據醫院負責人透露，看過閉路電視，接診過程時間「的確過長」。他表示，女童救治資料已封存，希望能通過醫療糾紛調解委員會與家屬和解。

北京京都兒童醫院急重症醫學科主任李紅日表示，幼兒急性喉炎多發於冬春，是較凶險、且發展迅速的疾病，「咽喉是氣管上方最窄的地方，所以常用『咽喉要道』來形容道路狹窄。兒童喉管狹窄，發生急性喉炎時，情況很容易變得危險，並可能發生喉阻塞，導致死亡。」

不過，李紅日透露，喉炎致死率很低，只要及時治療，患兒預後都很好，「在我近20年的兒科從醫經歷中，只遇到過1起因喉炎導致的死亡病例。」

喉炎並非嚴重兒科病 小婉君為何去世？

家屬將責任指向「醫院推諉就醫」，認為接診醫生機械執行疫情防控規定，不及時治療患兒，造成病情惡化。

3月8日，小婉君媽媽（江媽媽）帶女兒到鄉裏的診所看病，醫生診斷，小婉君患有喉炎。10日，因疫情嚴重，診所接到通知「不能接診」，醫生便讓小婉君家人帶她去大醫院就診，並且叮囑：「這個病不嚴重，但得趕快去，如果耽誤了，是很危險的。」

11日下午，小婉君父親（劉爸爸）、江媽媽、奶奶（宮奶奶），帶著小婉君一行4人，前往農安縣人民醫院就診。下午2時21分，一家人到醫院後，先掛兒科急診，兒科醫生診斷小婉君患有喉炎，便對患兒及家屬說：「喉炎兒科管不了，得去隔壁五官科。」27分，一家人到五官科就診，五官科醫生確認小婉君患喉炎，但沒有提出診治措施，只要求患兒及家屬等待。

3月11日下午2時27分，一家人又到五官科就診。（健康界）

江媽媽說，家住農村，離醫院較遠，擔心孩子病情出現變化，便請求辦理住院。醫生同意住院，並按照住院規定，要求提供患兒及陪護人員的核酸檢測報告。醫生要求4人都要做核酸檢測，給他們開了檢測單，需要到離醫院步行5、6分鐘距離的一處彩鋼房做檢測，2小時出結果，檢測費用每人40元（人民幣．下同）。據農安縣人民醫院於2020年5月發布的新聞稿顯示，該院是吉林省第一間可做核酸檢測的縣級醫院，檢測結果呈陰性即可入院，最快50分鐘出結果，和去長春檢測相比可減少1至2天時間。

3月11日下午2時45分，宮奶奶一行進入彩鋼房做檢測，2時57分結束。

宮女士一行進入彩鋼房做檢測。（健康界）

她們回到醫院4樓五官科，醫生開了住院單，病因寫的是喉炎。據宮女士回憶，醫生當時還特地叮囑：辦好手續後，可以去3樓的過渡病房，等待檢測結果。據國務院的有關通知，過渡病房用於收治暫無核酸檢測結果的急診患者或者隔離排查可疑的住院患者。

交完住院費用後，宮奶奶一行來到3樓，卻被告知過渡病房都在1樓，3樓醫生讓宮奶奶再去問問看診的醫生，是否安排錯了。於是宮奶奶又到4樓五官科問醫生，被告知過渡病房的確在1樓，之前是醫生說錯了。

住院費用單。（健康界）

3時28分，宮奶奶到達1樓過渡病房，小婉君被安排在8號床位。據江媽媽回憶，此時，小婉君已明顯不舒服。家屬問護士說，因為孩子難受，能不能先開點藥、打針緩解一下症狀？護士說，這是過渡病房，是給大人打針的，孩子打針得去4樓。一家人只好再去4樓，找到之前看診的五官科大夫，要求給孩子打針。據宮女士回憶，醫生說：你核酸報告沒出來，你得上1樓過渡病房打針。回到1樓過渡病房，據宮女士回憶，護士表示不知道該給小婉君用什麼藥，因為這邊是給大人打針的。

小婉君還是打不成針，她們只好帶著小婉君又上到4樓找五官科醫生。這次五官科醫生同意給孩子打針，開了地塞米松磷酸鈉注射液及氯化鈉注射液，並且找了醫生對接。據江媽媽回憶，這位女醫生安慰家屬：已跟樓下過渡病房打過招呼，給孩子打吊瓶，這兩個藥用上之後，孩子狀況會越來越好。大夫還叮囑，吊瓶打到一半的時候，把孩子抱到4樓，兩個醫生一起檢查，來確定小婉君是入兒科還是五官科病房住院。

氯化鈉注射液。（健康界）

一行人再次回到過渡病房。正準備打吊瓶時，病房醫生摸到孩子有點發熱，於是給量了體溫，37.8℃。據宮奶奶回憶，醫生說：發燒不能打針，你得上發熱門診。這時候，小婉君已經非常難受，跟江媽媽說道：「媽媽，我不舒服，我不想走。」宮奶奶見狀，便對醫生說：能不能先給孩子把針打上，我們幾個大人去發熱門診？據江媽媽回憶，醫生說，按照規定，孩子不能留。於是，宮奶奶和劉爸爸再次抱著小婉君去發熱門診。

一路上，小婉君一直喊：「奶奶，我難受，難受。」去發熱門診路上，要經過一處小玻璃房，這裡離過渡病房大概50米。到達玻璃房後，護士要求量體溫。宮奶奶表示之前已在過渡病房量過體溫，37.8℃，能不能先給孩子打針，孩子太難受了。據宮奶奶回憶，護士說：「聽你的還是聽我的？得走流程。」護士測溫發現，女童體溫仍為37.8℃。

「幼兒急性喉炎是比較凶險、且發展迅速的疾病。有的患兒會出現高熱，有的則體溫始終正常。」李紅日剖析。

測溫後，護士領著宮奶奶一行穿過一條小通道，從後門進到發熱門診。宮女士抬頭一看，才明白髮熱門診就是之前做核酸的彩鋼房。據宮奶奶回憶，與發熱門診醫護人員一番溝通後，發熱門診的醫生讓家屬帶著孩子回過渡病房打針，並且給了一份簽字蓋章的說明。

從過渡病房到小玻璃房，再到發熱門診，再回過渡病房，整個過程大概耗時15分鐘。4時38分，她們回到過渡病房，小婉君說：「媽媽，我想喝水。」江媽媽想到女兒還沒打吊瓶，便說：咱先不喝水。小婉君又說：「媽媽，我想上廁所。」於是江媽媽便抱著女兒去廁所，褲子還沒脫完，小婉君便突發呼吸不順，臉色慘白。

宮奶奶在外面聽到廁所裡情況不對，趕緊衝進來，抱著孩子衝到大廳，喊醫生急救。當時是4時40分。這場搶救，據簽字記錄顯示，有8名醫護人員參與。據病人搶救登記表顯示，由過渡病房送入急診科時，小婉君已無意識，無自主呼吸，瞳孔放大，顏面口唇紫紺，頸動脈無搏動，脈搏測不到。 醫生考慮患兒「呼吸、心跳停止」，立即進行心肺復蘇，並急檢心電圖，呈等電位線，建立靜脈通路，請兒科醫生、五官科醫生、手術室醫生進行插管。

病人搶救登記表。（健康界）

4時50分，醫生宣布小婉君已無生命體徵，「經會診後，患者已臨床死亡」。宮奶奶無法接受，抱著孩子，持續拍打其背部時，聽到孩子肚子傳出兩聲「咕咕聲」，同時發現小婉君面部紫紺有所減輕。 「瞅著臉色，就跟正常小孩睡覺了似的。」宮奶奶回憶道，於是，她及家屬要求醫生繼續搶救。

4歲女童小婉君心電圖（健康界）

據病人搶救登記表顯示，五官科醫生為患兒做吸痰處理，家屬要求繼續搶救，兒科醫生、五官科醫生建議繼續心臟復蘇、氣管插管。醫生考慮到患兒已臨床死亡，用藥意義不大，且插管過程中發現氣管中有大量異物，粘稠不易吸出，僅抽出少量異物。醫生繼續對患兒進行心肺復蘇，經過約1小時搶救，患兒仍未恢復意識，無自主呼吸，心電圖呈等電位線。醫生向家屬交待病情，患兒已臨床死亡，家屬要求放棄治療，搶救結束。

5時46分，醫生宣布小婉君臨床死亡。

死亡醫學證明（推斷）書上顯示：死因為「呼吸、心跳驟停」，疾病為「急性喉炎」，發病致死亡的間隔時間為「約5分鐘」。

病人搶救登記表。（健康界）

醫院領導：救治資料已封存 希望與家屬和談

3月14日，農安縣人民醫院副院長王雪東表示，「事發當日是我值班，聽聞女童病逝消息後，我第一時間去了解整個診療過程的所有環節，包括病歷資料、監控錄像等資料進行封存，並於次日交給主管醫療的院長和醫務科的同事。事發當天，當地衛生主管部門的一位科長還來醫院了解情況。 」王雪東坦言，有可能出現不同醫生推諉的情況，認為自己看過患兒診療監控後，整個接診過程時間「的確過長」。

專家：疫情防控不能成為醫療機構推諉病人的理由

李紅日表示，疫情防控不能成為醫療機構推諉病人的理由，「重症患兒不能因為沒有核酸檢測報告便不治療，或是被支到發熱門診去。」李紅日說，「原則是，患兒少移動，醫生多走動。」她亦稱，如果在發熱門診就診的患兒，即使核酸檢測結果尚未出，只要病情嚴重，發熱門診的醫生也理應緊急邀請深切治療部等科室的醫生來急救。

孫春蘭：急危重症 沒有核酸證明 都要第一時間收治

國務院副總理孫春蘭。（新華社）

主管衛生工作的國務院副總理孫春蘭1月6日召開會議時曾強調，「醫療機構的首要職責是提供醫療服務，因此防疫期間決不能以任何藉口將患者一拒了之；對急危重症患者，不論有沒有核酸證明，在醫護人員做好防護的前提下，都要第一時間收治」。

針對此前西安疫情期間當地高新醫院孕婦流產事件，陝西省委和省政府成立聯合調查組，處理相關責任人，汲取教訓，整改措施。但是，兩個月後，推諉拒收群眾就醫的事情在吉林又再發生。涉事地方政府有否貫徹落實孫春蘭強調「堅持人民至上、生命至上」的指示，有否「深入貫徹習近平總書記重要指示精神，統籌做好疫情防控和醫療保障工作，完善疫情條件下醫療服務管理運行機制」，有待中央與社會評價。