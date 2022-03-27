上海疫情｜近一周本土個案破萬宗　當地逾1400萬人已做抗原檢測

上海新冠肺炎疫情嚴重，昨日（26日）錄得2678宗本土個案，其中47宗為本土確診病例，2631宗為本土無症狀感染者。

上海近兩日對全市開展了「核酸+抗原」檢測的篩查，當地衛健委今日（27日）表示，目前全市已抗原檢測1400多萬人，今天還將繼續開展。



在今日早上舉行的新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會上，上海市衛健委一級巡視員吳乾渝表示，通過對前幾輪核酸篩查數據的分析研判，當局在這兩天對全市開展了「核酸+抗原」檢測的篩查，重點區域居民開展核酸篩查，非重點區域居民開展抗原檢測。這樣齊頭並進，目的是提高檢測效率，及時發現隱匿感染者。

吳乾渝表示，目前全市已抗原檢測1400多萬人，今天還將繼續開展。當局從中發現了一些抗原檢測陽性人員，並立即對其進行了核酸檢測；在檢測結果出來前，當局會立即進行管控。

此外，據人民日報社主辦的《健康時報》今日報道，上海近一周內報告新增的本土感染個案已突破10000宗，其中無症狀感染者數量最為突出，達9915宗，約為新增確診病例數量的57倍。

上海市衛健委主任鄔驚雷表示，「從國際上看，近期新冠病毒感染者無症狀呈逐步增多的態勢，特別是奧密克戎（Omicron）為主要流行株後，無症狀感染者可達80～90%，上海目前無症狀感染者的比例與其他國家和地區數據趨同。」