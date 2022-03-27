疫情｜上海兩棵樹因陽性被隔離？　官方闢謠造謠者認「只是猜測」

上海黃浦區有防疫人員在樹下駐守，並用隔離帶將兩棵樹和一車輛隔開。網傳消息稱，曾有確診者在樹下鍛鍊，被圍封的樹和車輛核酸檢測呈陽性，要隔離14天。

上海闢謠平台澄清，事實並非網傳聊天記錄所稱，網上誤傳可能與防疫人員與居民簡短對話有關，並不存在網民猜測因為有人在樹下鍛煉、導致樹為「陽性」而需要隔離的情況。



網傳一份聊天記錄中，有自稱是小區業主的用戶表示，有確診者每天都在兩棵樹下鍛鍊，並配上一張防疫人員在被圍封的樹下駐守的圖片。微信公眾號＠上海網絡闢謠發文稱，經核查，照片拍攝地點為黃浦區麗園公園與永業公寓一期中間地帶。

網傳消息。（微信公眾號＠上海網絡闢謠）

網傳有兩棵樹和一車輛「被隔離」，經相關部門核實，該車輛為蒙西菜場一經營者的運輸車，他為了方便做生意選擇住在車內，因在最後一次核酸檢測中被確認核酸異常，疾控部門對其作出隔離管控，為該車輛消殺，以及派防疫人員駐守管控車輛和檢測周邊環境。

文章稱，網上誤傳消息或是防疫人員與居民簡短對話有關。傳出相關消息的當事人張先生稱，自己只是猜測原因，沒有指明樹是陽性，其說法可能誤導公眾。

張先生憶述， 3月24日晚10時許，他與女兒出門路過麗園公園與永業公寓一期中間區域時，看到相關區域有隔離帶，幾棵樹被圍封並有防疫人員駐守，他於是上前詢問情況，對方回應稱相關區域是密切接觸，「菜場那邊有人確診，曾在這裏活動」，並稱自己的任務是提醒路人不要進入警戒線。

當時，張先生向女兒稱「大概是有確診的人在這裏鍛鍊吧」，並在業主群看到其他業主對隔離帶的討論後，公開說出自己的猜測，未料猜測的消息愈傳愈廣，更傳出「因為鍛鍊的人有確診，導致樹變陽性」的謠言，甚至有朋友向他求證。

對於自己「猜測」的說法被廣傳，張先生既慚愧又不安，覺得其說法有很多不合常理和邏輯之處，他已透過自媒體解釋事件，表示自己在業主群中脫口而出，有些胡言亂語。3月26日上午，相關地區消殺已完成，車輛已經運走，在該處駐守的防疫人員已離開。