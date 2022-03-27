東航MU5735空難｜網絡技術員憶目擊經過　報警傳送定位後自行搜尋

據澎湃新聞報道，3月25日，梧州的網絡技術員李晨賓回憶目擊東航MU5735墜機事件報警時情況稱，當日下午2時左右，他和同事剛好在莫埌村常規驗收，他報警後自行搜尋二十分鐘，為手機省電，沒有回覆家人打來的電話，直至深夜才報平安。



李晨賓回憶稱，他們剛到村裏不足十分鐘，便在村道旁聽到巨響，類似於機場飛機起飛的聲音，但音量大很多，是「突然出現又突然消失的聲音」，只有大約一秒鐘，跟以往完全不一樣，「有撞擊聲，但沒有十分明顯的爆炸聲」。之後不到一分鐘就有村民跑來說親眼看到飛機掉下來，他隔著山頭也馬上聞到汽油味道，隨後山上有濃煙。

他表示，當時與墜機點的距離「應該不足200米」，聽見巨響後他搭著村民的摩托車趕往現場，在跑去確認現場的路上，由於過於心急他還摔了一跤，手機屏幕也摔在石頭上而破碎。

隨後，他就在一片廢墟和半山坡上，看到一些被飛機碎片壓倒的樹木、竹林。隨後他立即報警，向警方表示自己的位置、發現有飛機掉落，並向警方傳送經緯度和衛星定位，還自行搜尋了二十分鐘。

他說，事發時他在微信上告訴家人情況後，家人打電話來，他卻沒接。在救援人員趕到後，他還在場給各方救援人員帶路。直到深夜十二點多才給家人打電話報平安，「現在想起來有點後怕，但當時沒想那麼多，想把眼前最重要的救援做好，我可能還要留著手機電量給更重要的人」。

李晨賓表示，事發後他一直關注事態，就算晚上只睡三四個小時，第二天依舊不睏。他更進出現場十餘次，後來看到現場愈來愈多人，「稍微有點安心，覺得不是孤立無援的」。