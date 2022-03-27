東航MU5735空難｜兩個黑盒相隔3天尋回　專家解讀搜索工作3大要點

3月21日，東方航空MU5735次航班於廣西梧州藤縣墜毀。經連日搜救，國家應急處置指揮部昨晚（26日）確認，機上132人全部罹難。

今日（27日），MU5735航班遇難者頭七，搜救人員在墜機現場尋回第二個黑盒。《紅星新聞》報道，《航空知識》主編、北京航空航天大學航空專家王亞男，解讀了東航墜毀客機的搜尋工作三大要點。



失事客機的兩個黑盒均安裝在飛機尾部，但兩個黑盒尋回的時間相隔3天。王亞男解釋，飛機墜落時受到極大的擠壓、受損、碎裂，並向地表以下運動。在如此強大的衝擊下，飛機會破損得非常嚴重，一些部件可能會混在泥土中難以發現，亦會受降雨沖刷移動到其他地方，另黑盒在地表之下的深度也難以確定。

昨日，搜救人員在墜機現場發現與第二個黑盒安裝位置較近的一部緊急定位發射儀（ELT）。王亞男介紹，緊急定位發射儀是飛機在遇險時發射無線電信號，讓搜救人員能夠確定飛機位置，同樣安裝在機尾附近。若緊急定位發射儀在第一個黑盒附近找到，就可推算出飛機墜毀時尾部重要部件的散落範圍不大，第二個黑盒應該會在附近持到。

國家應急處置指揮部新聞發布會公布，目前理化實驗室累計受理66份檢材，完成檢驗41份，均沒有檢出常見無機炸藥的主要離子成分，也沒有檢出常見有機炸藥成分。

對於是否可以基本排除墜機與人為引發的爆炸有關，王亞男解釋，化學檢驗是鑑定是否存在爆炸物最權威、最可靠的方式之一。雖然66份檢材尚未全部檢驗完成，但如果已完成檢驗的41份檢材上沒有炸藥成分，基本上可以排除由炸彈等爆炸物導致飛機爆炸後墜毀的可能性。

據此可以推斷，飛機在觸地前，沒有發生炸彈爆炸等人為因素導致的故意引爆，可排除此前曾有人提出飛機是由於引爆炸彈導致墜機的可能性。