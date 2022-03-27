東航MU5735空難｜遇難者頭七祭　失事客機第二個黑盒今尋回

3月21日，東方航空MU5735次航班於廣西梧州藤縣墜毀。經連日搜救，國家應急處置指揮部昨晚（26日）確認，機上132人全部罹難。

今日（27日），國家應急處置指揮部公布，失事客機的第二個黑盒已尋回。



央視報道，今日上午9時20分許，在撞擊點東側山坡坡面1.5米土層下，消防員發現一個橙色罐體，經專家確認為失事客機第二個黑盒，將於今日下午1時送往北京。據介紹，第二個黑盒發現點位於撞擊點正東偏南5度，距離撞擊點40米，距地表深度1.5米。

3月23日，失事客機的第一個黑盒「駕駛艙話音記錄器」已被尋回，並送往北京修復譯碼。

據此前報道，波音737-800型號飛機裝有兩個由美國Honeywell公司生產的黑盒，其中一個是數據記錄器（FDR），安裝在客艙尾部，在引擎啟動時開始記錄至引擎停機為止，記錄時長約25小時。FDR會記錄高度、速度、航向、俯仰角、滾轉角、垂直速度以及機組的操作如駕駛盤桿量、油門等重要參數。

另一個是駕駛艙話音記錄器（CVR），安裝在貨倉尾部，在飛機通電時開始記錄，斷電後停止記錄。CVR會記錄四個通道聲音，分別是機長通道、副駕駛通道、備用通道、環境聲音通道，記錄時長約2至3小時。