東航MU5735空難｜村民憶述目擊隕落過程：它或曾努力拉升

在剛剛過去的上周六（26日）晚間，中國官方確認東航MU5735機上132人全部遇難。在事發當日，莫埌村附近的人聽到了不尋常的聲音。



在埌雅村——莫埌村西北方向直線距離約8公里遠，村民陳志濤正在山坡上造房，他聽到類似施工機碎石的聲響，這附近有不少礦山，施工時卻不像這樣響，聲音大到連房子都震動。他走出家門，看到一架飛機，飛在木力大山和古祀大山之間。

他看見，飛機幾乎垂直朝下，一邊側旋，一邊向下墜落，隨後，又稍平緩地回正些機身，消失在山間。「掉下去的時候很快，不超過10秒。」陳志濤說，飛機消失後，他看了下時間——下午2時27分。

琅雅村東邊，直線距離約1公里遠的木力村，村民李曉芳在太陽底下和水泥時，突然聽到身後「嘣」的一聲，「就像車爆胎。」她也抬頭看見飛機。平日這裏有不少飛機經過，但她沒見過飛得這麼低的，「和山頭差不多高」。她能看到它的顏色，白色上面帶點紅，還能看到機身上的英文字母。李曉芳知道梧州機場在附近，「我還以為它要飛到那裏。」

飛機飛過木力大山，在東面山腳集村，有至少3名村民聽到飛機來時，有「嘣」的響聲。「然後又有轟鳴聲。」他們出門看時，飛機輕側着，正駛離集村上空。

附近工地上做工的一位村民正在打地基，他感到大地的震動，以為是地震，慌忙跑出工地。一位在田裏幹活的村民先是聽見「咯隆咯隆」的響聲，還以為天上飛著直升機。往東邊望去，見一架客機傾斜著，右翼低，左翼高，機身高過山頭上的高壓電線塔，繼續開往東邊，周村方向。

村民們沒想到，再過幾分鐘，微信群組就傳來消息：飛機掉了。

在距離莫埌村直線距離約2公里遠的周村，彭曉燕清楚地看到這架飛機的飛行過程。她在村裏開了間雜貨店，門臉面朝莫埌村方向。「它在我頭頂飛過的時候，樓都震了。它是側著（右翼偏下、左翼偏上傾斜著）飛的，咯啦咯啦地響。我想拿手機（拍），還沒拿出來，飛機就過去了。」

彭曉燕見飛機下傾的右翼幾乎擦著面前山坡上的樹葉。「就那麼低，我以為它一定會撞到學校，撞到我們村裏。」她的雜貨店正前方約500米處，就是雙底小學周村分校，學校再往前是村裏建築最密集的區域。

當天在小學附近的一位村民說，他看見飛機客艙的玻璃碎了。「風太大了，玻璃掉進飛機裏面，也有的落下來。」他記得：「飛機冒煙了，前面（機）頭還出了一點火星。」沒有其他目擊者聲稱見到飛機玻璃破碎，經濟觀察網的報道中曾提及，有周村村民見飛機飛行過程中冒白煙。

周村村口站著聊天的村民也目睹了飛機墜落前的景象。它的翅膀輕微地上下擺動，「2秒鐘不到，就飛走了。」有村民騎車去追飛機，想看它會落到哪兒。據廣西消防消息，它的最終墜毀位置為莫埌村神塘表附近山林。

許多村民從午睡中驚醒，一名村民是最早到達墜毀地的六人之一，他見煙霧覆蓋山谷，「甚麼也看不到。」

村民們說，這處山谷，原本山底種水稻，山坡上是砂糖橘樹林，再往上有桉樹和松樹，一切都是綠色的。莫埌村大凹組一村民趕去時，見山坳發黃，竹竿折倒，到處光禿禿的，散落著白碎片。他見到的最大一片飛機殘骸呈扭曲片狀，上有不完整的「中國東方航空」六字，還有一行小字：「7號量油尺」。這屬於波音737NG的機翼，一側機翼從內到外有8根量油尺，「7號」在外側，處於主油箱位置。

農田主黃建義在22日中午到田裏噴灑農藥，發現農田部分雜草被壓平，疑似飛機殘骸碎片陷入泥中。他稱，這一疑似殘骸「長度為兩手掌（臂），寬度接近一隻手掌大小」。黃建義的外甥描述，疑似殘骸為白色長條狀，韌性很好，拿起來會彎曲，其中一側由一排密密麻麻的六角柳釘固定。

通過周邊村莊目擊者口述，在MU5735墜入莫埌村山林前，飛機的傾斜與下降情形，與網絡上廣泛傳播影片內容的不同——MU5735的最後時刻，曾被描述為極速垂直墜落、砸向山林。

這段影片由北辰礦業公司監控設備拍到。北辰礦業公司表示，礦區道路上安裝了多個攝像頭，其中木力大山礦區主道路上的攝像頭大多安裝在路燈桿上，每桿兩個，一個朝向西南方，一個朝向東北方。東北方對著莫埌村方向。25號攝像點位在事故當天恰好拍攝到飛機墜落的景象，目前，梧州市警方已提取這段監控影片。

3月25日，藤縣多鄉鎮集中發布通告，尋東航事故目擊證人、事故相關影像資料等。周村村支書說，村裏目擊者的筆錄已提交至事故調查機構。

目前，根據公開的ADS-B（廣播式自動相關監視系統）數據，MU5735的墜落分成三個階段：第一次下墜從29100英呎（8869米），到7425英呎（2263米）；止住下墜趨勢從7425英呎，拉起到8600英呎（2621米）；第二次下墜從8600英呎，到3225英呎（982米）。

有報道認為，第二階段的拉升動作是飛行員為挽救飛機所做的最後努力。此前，經濟觀察網的報道中曾提到，有村民聽說兩個目擊者看到飛機在經過北辰礦業礦山時，向上「拉高了一點」。一位村民說，在小學門前，他看到飛機斜著下落，又向上飛起。MU5735最終避開學校和村莊，駛向莫埌村方向的山林。