東航MU5735空難｜黑盒數據未能實時傳輸　除成本高還因限制太多？

3月21日，東方航空MU5735航班於廣西梧州藤縣墜毀。經連日搜救，國家應急處置指揮部昨晚（26日）確認，機上132人全部罹難。

今日（27日），在墜機事故發生的第7天，國家應急處置指揮部公布，失事客機的第二個黑盒已尋回。

客機失事原因備受關注，黑盒數據成為唯一能解答疑團的途徑，更有人提出有關黑盒為何未能以雲端實時傳輸數據等疑問，民航資深專家陳建國就解釋了箇中原因。



黑盒全稱為飛行信息記錄系統，包括駕駛艙話音記錄器（CVR），以及飛行數據記錄器（FDR）。CVR從飛行開始後，會不停地把駕駛艙內的各種聲音全部錄下，但只能保留停止錄音前30分鐘內的聲音；FDR會把飛機上的各種數據即時記錄在磁帶上，有16種是重要的必錄數據，包括飛機的加速度、姿態、推力、油量、操縱面的位置等，記錄的時間範圍是最近的25小時。

《南方都市報》報道，陳建國介紹，為確保記錄器在飛機失事後也能被保存，黑盒會放置在機尾翼下方一個特殊鋼材製造的耐熱抗震容器中。此容器通常為球形或長方形，能承受自身重力1000倍的衝擊、經受11000℃的高溫30分鐘而不被破壞，並且在海水中浸泡30天而不進水。

為了便於尋找，國際民航組織規定容器要漆成醒目的桔紅色，其內部裝有自動信號發生器，能發射無線電信號，以便於空中搜索，同時裝有超聲波水下定位信標，當黑盒落入水中後，可以自動連續30天發出超聲波信號。

3月23日，在廣西梧州藤縣東航MU5735航班墜機事故現場核心區，武警廣西總隊官兵尋回第一個黑盒。（新華社）

陳建國指出，國內外航司廣泛使用ACARS系統（飛機通信、尋址與報告）蒐集數據，通過無線電或衛星向地面基站傳輸數據，發送到飛行數據中心，由運營商發送給訂購服務的航空公司。在飛行過程中，引擎的性能參數和機載設備故障的數據信息，約以每半小時的頻率自動向地面輸送，相當於每飛行約450公里向地面發送一次。

對於黑盒數據為何不能以雲端實時傳輸，陳建國解釋，業內專家一直提出不少改進黑盒的設想，其中以雲端實時傳輸數據的呼聲最高。以本次失事客機的黑盒製造商Honeywell為例，該公司正研發新一代黑盒，可以讓航空公司、製造商隨時獲取關鍵的飛機數據。

然而，雲端實時傳輸數據的黑盒，卻因為成本問題而不被重用。早在2014年7月，中國商用飛機有限責任公司主管主辦的《大飛機》雜誌中提到，黑盒主動向地面發射信號，相當於飛機在飛行過程中全程撥打衛星電話，而飛機失事是一個極小概率的事件，若為此投入高昂的成本是需要認真考慮和權衡。

文章指，通過衛星實時發送每次航班的所有飛行數據耗資巨大。美國 L-3 通訊公司的一項研究表明，就算成本減半，一家大型航空公司一年就需要花費3億美元傳輸所有飛行數據，「全世界每天飛行的航班約9.3萬架次，實時傳輸數據的成本實在太高了。航空公司一般不會主動採取措施，除非他們被強制要求這麼做」。

除了成本問題，雲端實時傳輸數的黑盒亦有不少限制性，例如實時傳遞和區域、傳輸信號就有密切關係。陳建國稱，現時飛機上已經有很多數據可以實時傳回，但從實踐看來，空地數據傳輸的可靠性還不高，時常有干擾。

他表示，黑盒記錄的數據多達幾百種，全部實時傳回的數據量大，目前的網絡還無法實現。此外，空中環境與地面環境有較大差異，飛機上任何一個設備變動都要經過審定，黑盒的改動審定也不會例外。