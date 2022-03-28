有片｜上海浦東封城前夕民眾深夜掃貨　為搶菜於超市大打出手

上海昨日（27日）晚上突然宣布，今日（28日）清晨5時起在全市範圍內實行兩段式封城，以進行核酸篩查。在首批封區名單上的浦東新區，昨日晚上尚在營業的超市、街市等均延長營業至昨晚12時。

當地市民把握最後幾個小時購買物資，網上流傳浦東多家超市出現搶購潮，大批民眾在超市外排隊入內，超市內有菜架被搶光，有人拖著幾大袋杯麵結帳，甚至有人為搶菜在超市打架。「浦東超市」曾上微博熱搜榜第一位。



浦東多家超市出現搶購潮，有人為搶菜在超市打架（點圖放大）：

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從微博上瘋傳的畫面中可見，不少人都趕緊湧入超市搶購物資。有網友到超市購買物資時，發現多排貨架上已經全空，都被搶光了，一走到蔬菜區時，則見到2名男子疑似為了購買蔬菜等商品而起紛爭，直接在超市內大打出手，有旁人緊急將2人拉開。另外還有許多顧客為了搶菜而擠成一團，畫面相當驚險。

有當地市民對封城感到錯愕，認為市政府此前曾宣布不會封城也不必封城，前日（26日）上海市疫情防控領導小組專家組成員、復旦大學上海醫學院副院長吳凡也在記者會上強調不能封城，如今卻突襲封城，使民眾沒有準備。有人質疑，為甚麼給浦西民眾4天囤積生活必需品，給浦東只有短短幾個小時？

網民表示：



「這個決策真的看不懂，大型聚集，一窩蜂去搶吃的，這下之前測的白測，封的白封，又成一鍋粥了。」

「兄弟們，聽我的，搶！我身在吉林，深知這個的重要性。已經聯繫十五六天，天天只能吃一頓中午飯了，到現在政府說的物資充足也沒分到我手上。該搶的時候絕不含糊。」

「上海都這樣子了嗎，這可是上海誒，我感覺是中國最牛的城市。有點離譜。」

楊浦封區 商貿集團以流動供應點售菜

據內地媒體《澎湃新聞》報導，由於近期上海楊浦有部分小區封閉管控，為了方便居民買菜，楊浦區商貿集團特地使用流動車輛供應點進行蔬菜銷售。

據報導，昨日（27日）上午，楊浦鞍山、靖宇等幾個菜市場點位已有許多「流動車」菜點，菜點推出ABC三類「蔬菜套餐」，每份套餐40元（人民幣，下同），有5斤蔬菜，市民掃碼後即可拿走。對於出門買菜有困難的群體，有公司還會送菜到社區。

上海楊浦區使用流動車輛進行蔬菜銷售。（澎湃新聞）

據早前報道，上海市疫情防控辦27日夜晚突然發布通告稱，決定28日凌晨5時起在全市範圍內開展新一輪切塊式、網格化核酸篩查。

通告稱，3月28日5時起，上海市以黃浦江為界分區分批實施核酸篩查。第一批，浦東、浦南及毗鄰區域（浦東新區，奉賢區，金山區，崇明區，閔行區浦錦街道、浦江鎮，松江區新濱鎮、石湖蕩鎮、泖港鎮、葉榭鎮）先封控，開展核酸篩查，4月1日5時解封。同時，浦西地區重點區域繼續實施封控管理。第二批，4月1日3時起，按照壓茬推進的原則，對浦西地區實施封控，開展核酸篩查，4月5日3時解封。