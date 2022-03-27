上海疫情｜當局突宣布即日起兩段式封城　黃浦江為界先浦東後浦西

上海市疫情防控辦周日（27日）夜晚突然發布通告稱，研究決定，周一凌晨5時起在全市范圍內開展新一輪切塊式、網格化核酸篩查。通告指，將根據疫情形勢優化調整防疫措施。



通告稱，3月28日5時起，上海市以黃浦江為界分區分批實施核酸篩查。第一批，浦東、浦南及毗鄰區域（浦東新區，奉賢區，金山區，崇明區，閔行區浦錦街道、浦江鎮，松江區新濱鎮、石湖蕩鎮、泖港鎮、葉榭鎮）先封控，開展核酸篩查，4月1日5時解封。同時，浦西地區重點區域繼續實施封控管理。第二批，4月1日3時起，按照壓茬推進的原則，對浦西地區實施封控，開展核酸篩查，4月5日3時解封。

通告指，封控區域內住宅區實施封閉式管理，所有人員足不出戶，人車只進不出。保障基本生活必需的外賣、速遞等實行無接觸配送，不得進入住宅小區。

因應疫情，上海市多健醫院日前暫停門急診醫療服務。（中新社）

通告續指，封控區內，各級黨政機關、事業單位工作人員，除承擔防疫任務、保障基本運轉的外，均居家辦公或就地轉為社區義工，向居住地所在社區居村委報到，全面參與社區防疫服務工作。因工作需要的醫務、防疫、公安、外賣速遞人員等憑工作證或單位證明正常出行。

交通停運 企業封閉或WFH

通告又指，封控區域內，所有企業實施封閉生產或居家辦公，保障市民生活和城市基本運行的水、電、燃油、燃氣、通訊、交通、環衛、糧油肉菜供應等公共服務類企業除外；封控區域內，暫停巴士、地鐵、輪渡、的士、電召的士運行。疫情防控、緊急就醫、生活保障、城市運行、應急處置等相關車輛，經各區政府或各行業主管部門認定核實後通行，其餘車輛非必要不上路。

通告提到，市、區各有關部門和保供企業要確保生活必需品供應充足、價格穩定，封控期間應需要提供平價主副食品供應。要暢通綠色通道，保障市民群眾特別是孕產婦、血透、放化療等特殊患者的應急就醫需求。各區、各街鎮和各社區要落實專門的服務保障隊伍，及時響應市民群眾訴求。

此外，市民要按所在街道社區或單位通知要求，分時段有序參加核酸篩查，期間如未參加核酸篩查，隨申碼將被賦「黃碼」；對無正當理由拒不配合、妨礙疫情防控或造成其他嚴重後果的，將依法追究其相應法律責任。

網民戲稱：浦東到浦西 要搭飛機到廣州中轉

上海近一週內報告新增的本土感染個案已突破10000宗，當中絕大多數是無症狀感染。其中，昨日（26日）錄得2678宗本地個案，其中47宗為確診個案，2631宗為無症狀感染者。

上海市突然宣布封城，有當地市民感到錯愕，認為市政府此前曾宣布不會封城也不必封城，昨日（26日）上海市疫情防控領導小組專家組成員、復旦大學上海醫學院副院長吳凡也在記者會上強調不能封城，如今卻突襲封城，民眾沒有準備。也有人質疑，為甚麼給浦西民眾4天囤積生活必需品，給浦東只有短短幾個小時？

也有許多網民發文調侃稱，「笑死，上海不封城，只封浦東和浦西」、「黃浦江做夢也沒想到還能派上這用場」、「（上海防疫）九宮格變鴛鴦鍋」、「4月1日凌晨3點從浦西跳進黃浦江游泳，4月1日凌晨5點從浦東上岸就可以完美躲過封城」、「從浦東到浦西，最快的方式是先從浦東機場搭飛機到廣州中轉，再飛到位於浦西的虹橋機場」。