嬰幼兒照護費個人所得稅抵扣明年實施　每孩每月可扣1000元

今日（28日），國務院印發《關於設立3歲以下嬰幼兒照護個人所得稅專項附加扣除的通知》，決定自明年1月1日起，納稅人照護3歲以下嬰幼兒子女的相關支出，在計算繳納個人所得稅前，按照每個嬰幼兒每月1000元（人民幣，下同）的標準定額扣除。

有專家認為，將嬰幼兒照護費納入個人所得稅（個稅）抵扣，會在一定程度上緩解家庭嬰幼兒撫育成本，對鼓勵生育、促進優育產生積極效應。



2019年1月1日起，國內個人所得稅改革實行綜合與分類相結合的個稅制度，個稅起徵點提高至每月5000元，優化調整稅率結構，並引入子女教育、繼續教育、大病醫療、住房貸款利息、住房租金和贍養老人6項專項附加扣除。

《證券日報》報道，中央財經大學財政稅務學院院長白彥鋒表示，個稅專項附加扣除實施以來，一方面切實減輕中低收入群體的稅收負擔，另一方面緩解了民眾在子女教育、醫療、住房和養老等方面的「痛點」。

然而，3歲以下嬰幼兒照護費用一直未被納入個稅抵扣範圍。今年2月份，育媧人口研究智庫發布的《中國生育成本報告2022版》顯示，消費性支出是養育成本的主要部分，根據2019年全國居民人均消費支出數據測算，0歲至2歲嬰兒的養育成本平均每年為21559元。

專家認為，將嬰幼兒照護費納入個人所得稅抵扣，對鼓勵生育、促進優育會產生積極效應。（新華社）

白彥鋒表示，嬰幼兒照護的實際費用和準父母的社會心理成本逐年遞增。2021年，國內人口淨增長僅為48萬人，創出1950年以來新低，人口的可持續發展問題引起社會各界的高度關注。

他認為，嬰幼兒照護費用地區差異、個性化差異較大，嬰幼兒照護費用專項附加扣除標準可以參照現行子女教育的扣除標準。據了解，現行規定子女教育的扣除範圍包括納稅人子女在全日制學歷教育階段的支出，以及子女年滿3歲至小學入學前處於學前教育階段的支出，每孩每月最多可扣除1000元。

中國財政學會績效管理專委會副主任委員張依群稱，嬰幼兒照護費用專項附加扣除應綜合考慮嬰幼兒生長成本、家庭照護成本、生育政策導向、物價水平等。她認為，此舉不僅可有效提升家庭嬰幼兒照護能力，還可以形成鼓勵生育的導向作用。從長遠而言，嬰幼兒照護費用更應隨着經濟水平、照護標準、財政能力、生育效果等有序提升，成為鼓勵生育的重要經濟手段。